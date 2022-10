NA ŻYWO: Wojna Rosja-Ukraina. Putin obserwował ćwiczenia odstraszania, Ukraińcy odkryli masowy grób

Enerhoatom ostrzegł, że Rosjanie prowadzą w Zaporskiej Elektrowni Atomowej „tajne prace budowlane”. Do miejsca prac nie dopuścili ani ukraińskiego personelu, ani ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Węgry nie chcą uczestniczyć we wspólnych zakupach gazu, jakie planuje Komisja Europejska. Węgierski minister spraw zagranicznych nazywa ten pomysł „nonsensowym”.

Rosja przeprowadziła ćwiczenia sił odstraszania strategicznego, którym przyglądał się Władimir Putin. Nagrania z ćwiczeń opublikowało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Ukraińskie służby odkryły w Charkowie grób, w którym znajdowało się 17 ciał. Z pierwszych ustaleń wynika, że to zwłoki żołnierzy, którzy stawiali opór rosyjskim okupantom. Oszacowano, że mogli zginąć pół roku temu.

Więcej informacji przedstawiamy w relacji na żywo.

Wojna Rosja-Ukraina. Relacja na żywo z 27 października – najważniejsze informacje