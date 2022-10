Analitycy wzięli pod lupę „retorykę” Władimira Putina. Nie mają złudzeń

Analitycy Instytutu Studiów na Wojną zwracają uwagę na wystąpienie Władimira Putina podczas spotkania przedstawicieli agencji bezpieczeństwa i służb specjalnych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, które odbyło się w środę 26 października. – Ukraina stała się instrumentem polityki zagranicznej USA, praktycznie straciła suwerenność. Terytorium Ukrainy zamieniło się w poligon doświadczalny dla eksperymentów biologicznych – powiedział rosyjski przywódca, cytowany przez rosyjską telewizję NTV. Putin stwierdził też, że Stany Zjednoczone wykorzystują Ukrainę jako „taran przeciwko Rosji, Związkowi Białorusi i Rosji oraz przeciwko ODKB i WNP”. Ponadto wyliczał, że „w Ukrainie pojawia się czarny rynek broni” i „istnieje ryzyko wpadnięcia w ręce złoczyńców przenośnych systemów rakiet przeciwlotniczych i broni precyzyjnej”.

„Władimir Putin nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami”

W ocenie amerykańskiego think-thanku „retoryka rosyjskiego prezydenta Władimira Putina wskazuje, że nie jest on zainteresowany poważnymi negocjacjami z Ukrainą i obstaje przy maksymalistycznych celach wojny”. Narrację rosyjskiego przywódcy, według ISW, „wzmocnił” przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Stwierdził on tego samego dnia, że „Ukraina straciła zdolność do istnienia jako państwo”, „Ukraina jest okupowana przez NATO” i „Ukraina stała się kolonią USA”.

Kreml „wciąż dąży do zwycięstwa militarnego”

„Taki język jest nie do pogodzenia z negocjacjami na równych zasadach na temat zawieszenia broni, nie mówiąc już o rozwiązaniu konfliktu, który Rosja sama zaczęła. Natomiast wyraźnie sugeruje, że Kreml wciąż dąży na Ukrainie do zwycięstwa militarnego i zmiany reżimu w Kijowie, która wpłynęłaby na trwałe odwrócenie się Ukrainy od Zachodu i pod kontrolę Rosji” – czytamy w analizie.

Według analityków wypowiedzi Putina świadczą też o tym, że jego cele „sięgają poza terytorium, które, jak twierdzi, anektował, nie mówiąc już o obszarach, które jego siły faktycznie kontrolują”.

