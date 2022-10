NA ŻYWO: Wojna Rosji z Ukrainą. Putin idzie na zwarcie z Zachodem, kolejne doniesienia z frontu

Wojna Rosji z Ukrainą. Najważniejsze informacje z 28 października – relacja na żywo

6:55 Ukraińscy żołnierze „zdemilitaryzowali” cztery rosyjskie magazyny amunicji. Zniszczone zostały także dwie bazy, w których przechowywano paliwo i smary.



twitter.com 6:49 Pentagon przekaże Ukrainie dodatkowe esparcie finansowe:



twitter.com 6:41 Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu podkreślił, że kolejne rosyjskie ataki na elektrownie nie złamią ukraińskiego ducha. – Ostrzał nas nie złamie. Usłyszenie hymnu wroga na naszej ziemi jest bardziej przerażające niż rakiety wroga na naszym niebie. Nie boimy się ciemności – stwierdził. 6:35 Przemówienie Władimira Putina



Prezydent Rosji oskarżał zachodnich przywódców, że dążą do tego, aby wszystkie państwa funkcjonowały w ten sam sposób. – Prawdziwa demokracja w świecie wielobiegunowym wymaga, aby każdy kraj i każda cywilizacja mogła wybrać swoją własną drogę. Skoro USA i UE mają do tego prawo, to państwa azjatyckie, arabskie, ale też Rosja też powinny mieć takie prawo. Nikt nie będzie nam mówił, jakie społeczeństwo mamy budować i na jakich wartościach mamy je opierać – stwierdził



Putin idzie na zwarcie z Zachodem. „Podsycają wojnę, eskalują konflikt, robią prowokacje wokół Tajwanu” 6:29 Od początku pełnoskalowej agresji Rosja przeprowadziła 4500 ataków rakietowych na terytorium Ukrainy – podaje NEXTA. 6:23 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ukraińscy żołnierze odparli ataki Rosjan w rejonie Bilohoriwki w obwodzie ługańskim. 6:15 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.

