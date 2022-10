Rosyjski generał stracił stanowisko. Był krytykowany przez Kadyrowa

Dowodzący walczącym w Ukrainie zgrupowaniem „Centrum” rosyjski generał Aleksander Łapin miał zostać usunięty ze swojego stanowiska w rosyjskiej armii. 58-letni Łapin dowodził Centralnym Okręgiem Wojskowym od 2017 r, a wcześniej był szefem sztabu rosyjskiego ugrupowania w Syrii.

Bohater Rosji ostro krytykowany przez Kadyrowa

Jeszcze w lipcu Łapin odebrał od Władimira Putina tytuł Bohatera Rosji za udział w zajęciu obwodu ługańskiego. Jednak po ukraińskiej kontrofensywie generał był wielokrotnie krytykowany przez przywódcę Czeczenii Ramzan Kadyrow i założyciela grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Kadyrow bardzo ostro krytykował Łapina po rosyjskich klęskach na przełomie września i października.

– Ten sam Łapin, który otrzymał gwiazdę Bohatera Rosji za zdobycie Lisiczańska, chociaż de facto go tam nie było i nie było w pobliżu – pisał Kadyrow tuż po klęsce Rosjan pod Łymanem. – Jak można szybko zarządzać jednostkami, będąc od nich oddalonymi o 150 kilometrów? Z powodu braku elementarnej logistyki wojskowej oddaliśmy dziś kilka miejscowości i duży obszar – stwierdził Kadyrow. – Gdyby to ode mnie zależało, zdegradowałbym Łapina do stopnia szeregowca, pozbawiłbym go nagród i z automatem w ręku wysłałbym go na front, by zmył swoją hańbę krwią – dodał.

W środę 26 października niezależny rosyjski portal Meduza podał, że Łapin użył broni, aby osobiście zagrozić dowódcy zmobilizowanej jednostki, która wycofała się z linii frontu bez rozkazu. „Jeden z poborowych z Moskwy złożył na niego oficjalną skargę” – informował serwis Sota.

Aleksander Łapin traci stanowisko

O usunięciu Łapina ze stanowisk poinformowało niezależne „Moscow Times”, powołując się na źródło w rosyjskim Ministerstwie Obrony. Informację przekazało też Radio Swoboda oraz doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

„Generał Łapin, rzekomo zainstalowany przez Gierasimowa i Szojgu, został odwołany ze wszystkich stanowisk w Rosji. Był systematycznie atakowany przez Kadyrowa i Prigożyna. Niech mordercy walczą i niszczą się nawzajem” – napisał Heraszczenko.

Informację o odsunięciu generała przekazał też na Telegramie kremlowski propagandzista Władimir Sołowjow.

