Nieustająca „zemsta” Putina. Drony spadły na obiekty cywilne w Połtawie

Przypomnijmy, że w sobotę, 29 października, dało się słyszeć wybuchy w okupowanym Sewastopolu, mieście w południowej części Półwyspu Krymskiego. Rosyjskie ministerstwo obrony stwierdziło, że odpowiedzialną za atak okupowanego miasta jest strona ukraińska. Poinformowano też, że Siły Zbrojne Ukrainy miały uszkodzić okręt „Iwan Gołubiec” oraz trzy statki Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, w szczególności okręt flagowy „Admirał Makarow”.

Wojna w Ukrainie. Putin zabrał głos po poniedziałkowych ostrzałach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow uznali zarzuty Rosji za nonsensowne. Rankiem 31 października okupanci zaatakowali infrastrukturę krytyczną i obiekty cywilne, łamiąc normy międzynarodowego prawa humanitarnego. Według Sztabu Generalnego Ukrainy, Rosjanie zaatakowali obiekty infrastruktury wojskowej i cywilnej za pomocą 55 powietrznych pocisków kierowanych, z których 45 zostało zestrzelonych przez stronę rosyjską.

Putin pytany przez dziennikarzy o powody tak zdecydowanego ostrzału ukraińskich miast przyznał w poniedziałek wieczorem, że to „odpowiedź za Sewastopol”. – Częściowo tak. Ale to nie wszystko, co mogliśmy zrobić – zapewnił rosyjski prezydent. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek, a także we wtorkowy poranek w rejonie Połtawy zestrzelono trzy rosyjskie bezzałogowce. Lokalne władze informują o rozległych wybuchach, po których wybuchł pożar.

Ostrzał Połtawy. Na miejscu pracują ratownicy

Dmytro Łunin, szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, poinformował o tym w swoim kanale na Telegramie. Według niego, cztery rosyjskie drony spadły na obiekty cywilne. „Ratownicy pracują na miejscu i kontrolują pożar, na razie nie ma ofiar” – zaznaczył.

Miedwiediew zakpił z ostatnich ostrzałów. „W Ukrainie odkryto dziwne wzory"

Rosyjski miliarder zrzeka się obywatelstwa