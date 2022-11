NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Rosjanie ewakuują mieszkańców, trwa ofensywa

8:03 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że siły ukraińskie przeprowadziły 33 uderzenia na wojska rosyjskie.



Ukraińscy żołnierze zestrzelili rosyjski helikopter, dwa drony Orlan-10, sześć dronów bojowych Shahed-136 i dwa drony typu Kub



twitter.com 7:59 Jak podaje sztab generalny armii ukraińskiej, administracja okupacyjna została przeniesiona z Chersonia do miasta Skadowsk. Dodatkowo rosyjskie władze ogłosiły ewakuację cywilów z rejonu kachowskiego w obwodzie chersońskim. Mieszkańcy zostali wezwani do natychmiastowego opuszczenia osad "ze względu na wysoki poziom zagrożenia militarnego" 7:53 – Rosyjskie siły okupacyjne nie zdołały zneutralizować zorganizowanej ukraińskiej partyzantki na okupowanych terenach Ukrainy – ocenia Instytut Badań nad Wojną (ISW) 7:43 Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych: W nocy z 1 na 2 listopada wróg zaatakował Ukrainę z kierunku wschodniego dronami-kamikadze Shahed-136. 12 z 13 latających pocisków zostało zniszczonych przez obronę przeciwlotniczą 7:29 Wojna w Ukrainie. Wywiad UK o Grupie Wagnera



Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii odnotowuje, że założyciel Grupy Wagnera, prywatnej organizacji wojskowej biorącej udział w walkach na Ukrainie oświadczył 23 października, iż jego najemnicy poruszają się na Ukrainie o 100-200 metrów dziennie



twitter.com 7:15 – Stany Zjednoczone zrobią wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO a artykuł 5. jest dla USA święty – podkreślił rzecznik Pentagonu John Kirby.



Dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Ważna deklaracja Białego Domu 7:02 Wojna w Ukrainie trwa od 252 dni

