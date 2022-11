Propagandowy występ Zacharowej. „Chodzą z tatuażami ze swastyką, zgodnie z neonazistowskim reżimem w Kijowie”

W środę, 2 listopada, Maria Zacharowa zorganizowała konferencję prasową – a właściwie propagandową – w celu omówienia „bieżących zagadnień polityki zagranicznej”.

„Chodzą z tatuażami ze swastyką”

Wystąpienie rozpoczęło się od zaatakowania władz Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Przy tej okazji oświadczyła, że okupującym Ukrainę wojskom rosyjskim udało się rzekomo „wyeliminować ponad 3 tys. zagranicznych bojowników”.

Chodzi o żołnierzy Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy. To utworzona 27 lutego na zlecenie Wołodymyra Zełenskiego jednostka, w której legalnie mogą służyć cudzoziemscy ochotnicy.

– Ludzie na Ukrainie chodzą z tatuażami ze swastyką zgodnie z neonazistowskim reżimem w Kijowie (...) Stany Zjednoczone ignorują interesy własnych obywateli i finansują neonazistowski reżim w Kijowie – mówiła rosyjska propagandystka.

„Tłumią rozwój światowej energetyki atomowej”

Zacharowa oskarżyła również Stany Zjednoczone o zmuszanie innych krajów do „zaprzestania współpracy z rosyjskimi elektrowniami atomowymi” oraz „wypieranie Rosji z rynku atomowego”.

– To narzędzia polityczne do załatwiania porachunków z konkurentami. Konsument nie będzie miał wyboru i będzie musiał korzystać z amerykańskiej technologii (...) Stany Zjednoczone tłumią rozwój światowej energetyki atomowej i próbują pozbyć się konkurentów (...) Rosja opowiada się za pokojowym dostępem do atomu dla wszystkich krajów (...) Jest gotowa do równoprawnej współpracy, w której nie zamierza stosować czarnego PR-u, jak czyni to Waszyngton – kontynuowała rzecznik rosyjskiego MSZ.

Krytyka pod adresem Norwegii

Nie zabrakło również krytyki decyzji władz Norwegii. Przypomnijmy, że od wtorku, 1 listopada, armia tego graniczącego z Rosją kraju została postawiona w stan podwyższonej gotowości. Zacharowa oceniła tę decyzję jako „eskalację w regionie euro-arktycznym”.

– To Zachód wciągnął ten kraj w sojusze sprzeczne z jego interesami, obiecując premię za odmowę współpracy z Rosją (...) Zagrożenie ze Wschodu jest wykorzystywane przez norweskie władze do kamuflowania własnych aspiracji i zasypywania rozdętego budżetu – kontynuowała Zacharowa.

