Amerykański wywiad demaskuje sojusznika Rosji. Tak dostarczają amunicję

Najnowsze dane wywiadowcze sugerujące, że dostawy z Pjongjangu są w toku, pojawiły się dwa miesiące po tym, jak amerykański wywiad donosił, że Rosja jest w trakcie kupowania milionów rakiet i pocisków artyleryjskich od Korei Północnej do użytku na ukraińskim froncie – donosi CNN.

Wojna w Ukrainie. Korea Północna potajemnie zaopatruje Rosję

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby przypomniał, że „we wrześniu Korea Północna publicznie zaprzeczyła, jakoby zamierzała dostarczać amunicję do Rosji”. „Jednak nasze ustalenia wskazują, że Korea Północna potajemnie zaopatruje Rosję na potrzeby wojny w Ukrainie w znaczną liczbę pocisków artyleryjskich, jednocześnie zaciemniając prawdziwy cel dostaw broni, starając się sprawiać wrażenie, jakby były one wysyłane do krajów Bliskiego Wschodu lub Północnej Afryki” – poinformował Kirby.

CNN zaznacza jednak, że amerykańska administracja nie przedstawiła dowodów na poparcie najnowszych oskarżeń. Odtajnione dane wywiadowcze nie zawierały też szczegółów dotyczących tego, ile broni dostarczono do Rosji ani w jaki sposób będą one opłacane. „Będziemy nadal monitorować, czy te przesyłki są odbierane” – zapowiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Jak zareagują Stany Zjednoczone?

Amerykańska stacja przypomina, że dwa tygodnie temu dyrektor wywiadu narodowego USA Avril Haines wskazywała, że „kontrola eksportu zmusza Rosję do zwrócenia się do krajów takich jak Iran i Korea Północna o dostawy, w tym bezzałogowe statki powietrzne, pociski artyleryjskie i rakiety”.

Do ustaleń wywiadu odniósł się też w środę rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. – Stany Zjednoczone przyjrzą się dodatkowym narzędziom i władzom, które mogą zostać wykorzystane do przeciwdziałania pomocy wojskowej Korei Północnej dla Rosji – powiedział dziennikarzom, cytowany przez Reutersa.

Według amerykańskich urzędników potajemne dostawy pocisków z Korei Północnej oraz drony i broń nabyte przez Rosjan od Iranu są „kolejnym dowodem na to, że nawet arsenały konwencjonalnej artylerii w Moskwie zmniejszyły się w ciągu ośmiu miesięcy walk”.

Czytaj też:

Wojna w Ukrainie. Nieoczekiwane oświadczenie Rosji ws. broni jądrowejCzytaj też:

Wywiad USA: W Rosji dyskutowano o broni jądrowej