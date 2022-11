Wielokrotnie zaprzeczali. Iran przyznał w końcu, jak wspiera Rosję

Przypomnijmy, że ukraiński wywiad ustalił, że Iran planuje dostarczyć do Rosji kolejne 200 dronów bojowych. Nieoficjalnie mówi się również o rakietach balistycznych krótkiego zasięgu. Łącznie z Iranu do Rosji może trafić nawet tysiąc sztuk dodatkowej broni, która będzie wykorzystywana przeciwko Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Nieoczekiwane oświadczenie Iranu

Z ustaleń amerykańskiego wywiadu wynika, że Iran chce, aby Rosja pomogła we wspieraniu jego programu nuklearnego w przypadku, gdy długoterminowe porozumienie nuklearne z mocarstwami światowymi nie zostanie zrealizowane – informuje CNN. Irańscy dyplomaci zapewniali jeszcze we wrześniu, że ich kraj nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu,

Do nieoczekiwanej zmiany doszło w sobotę, kiedy Iran po raz pierwszy przyznał, że dostarczył drony do Moskwy, ale zastrzegł, że zostały one wysłane przed inwazją na Ukrainę – donosi Reuters. Irański minister spraw zagranicznych Hossein Amir-Abdollahian powiedział, że „mała liczba” dronów została dostarczona do Rosji na kilka miesięcy przed 24 lutego.

W najbardziej szczegółowej jak dotąd odpowiedzi Iranu na drony Amir-Abdollahian zaprzeczył, jakoby Teheran nadal dostarczał drony do Moskwy. „Ta plotka, którą niektóre kraje zachodnie głoszą, że Iran dostarczył Rosji rakiety i drony, aby pomóc w wojnie w Ukrainie, jest całkowicie błędna” – oświadczył cytowany przez Reuters.

Czy Iran wspiera Rosję? „Dostarczaliśmy drony przed inwazją”

Irańska agencja informacyjna Islamic Republic News Agency (IRNA) zacytowała Amir-Abdollahiana, który powiedział, że Teheran i Kijów zgodziły się omówić kwestię używania irańskich dronów w Ukrainie dwa tygodnie temu, ale Ukraińcy nie pojawili się na uzgodnionym spotkaniu.

Minister spraw zagranicznych Iranu powtórzył, że Teheran „nie pozostanie obojętny”, jeśli zostanie udowodnione, że Rosja użyła irańskich dronów w wojnie z Ukrainą. Tymczasem Rosjanie od dłuższego czasu używają ich do ataków, w tym także na obiekty cywilne.

Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy stwierdziło, że dostarczanie przez Iran broni Rosji do prowadzenia wojny na pełną skalę czyni ją współodpowiedzialnym agresji i zbrodni wojennych.

Czytaj też:

Zapytali Ukraińców, czy są zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej w Polsce. Dane o wynagrodzeniach mówią wieleCzytaj też:

Putin wyda kolejny dekret? „Kreml i rosyjski biznes przygotowują się do drugiej fali”