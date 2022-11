Całkowita ewakuacja Kijowa? „Urzędnicy dowiedzą się 12 godzin wcześniej”

Według burmistrza Kijowa Witalija Kliczko, miasto może zostać pozbawione prądu, wody i ogrzewania. Choć decyzje jeszcze nie zapadły, wezwał mieszkańców, by zawczasu uzgodnili ewentualny plan wyjazdu z krewnymi i przyjaciółmi z przedmieść.

Wojna w Ukrainie. Czy będzie całkowita ewakuacja Kijowa?

„The New York Times” zwraca uwagę, że Ukraina walczy o utrzymanie sprawnej sieci elektrycznej, która została poważnie uszkodzona wskutek rosyjskich ostrzałów. Z doniesień dziennika wynika, że władze w Kijowie zaczęły planować całkowitą ewakuację na wypadek awarii.

„Sytuacja jest już tak tragiczna, że 40 procent ukraińskiej infrastruktury energetycznej jest uszkodzona lub zniszczona. Robotnicy budują 1000 schronów grzewczych, które mogą służyć jako bunkry, podczas gdy inżynierowie próbują naprawić zbombardowane elektrownie” – wyjaśnia NYT.

Aby zapobiec całkowitej awarii sieci, ukraińskie państwowe przedsiębiorstwo energetyczne poinformowało w sobotę, że nadal będzie ograniczać dostawy energii w siedmiu regionach. W piątek zainstalowano zapasową linię wodociągową z Kijowa do miasta Hostomel, która była zasilana grawitacyjnie i działała bez elektryczności.

Ewakuacja stolicy. Kijów może zostać całkowicie pozbawiony prądu

- Zdajemy sobie sprawę, że jeśli Rosja będzie kontynuowała ostrzał, możemy stracić cały nasz system elektroenergetyczny – powiedział NYT Roman Tkaczuk, dyrektor ds. bezpieczeństwa kijowskiego samorządu miejskiego. Urzędnikom w stolicy przekazano, że najprawdopodobniej o awarii dowiedzą się z 12-godzinnym wyprzedzeniem. – Jeśli dojdzie do tego punktu, zaczniemy informować ludzi i prosić ich, by wyjechali – wyjaśnił.

„The New York Times” zwraca jednak uwagę, że na razie sytuacja jest możliwa do opanowania i nic nie wskazuje na to, że duża liczba cywilów wyjedzie z Kijowa. – Jednak może to się zmienić w każdej chwili – dodaje Tkaczuk. – Jeśli nie będzie prądu, nie będzie wody ani ścieków – zaznaczył.

