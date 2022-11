NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Tajemniczy sojusznik Putina, wielki pożar w Doniecku

8:02 W godzinach porannych pojawiły się pierwsze doniesienia o serii eksplozji, do której doszło w okupowanym przez Rosjan Doniecku. Z nieoficjalnych informacji ukraińskich mediów wynikało, że płonął gmach administracji kolejowej. Głos w sprawie zabrały wyznaczone przez rosyjskich okupantów „władze” Doniecka. Jak przekazano, w centrum miasta wybuchł pożar na „dużą skalę”



Kłęby dymu nad Donieckiem. Płonął budynek administracji kolejowej 7:52 Brytyjskie Ministerstwo Obrony w swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na ukraińskich frontach zwraca uwagę na wypowiedź głównodowodzącego ukraińskiej armii, gen. Walerija Załużnego, który 3 listopada mówił, że Rosja straciła już w czasie wojny z Ukrainą dwa razy więcej samolotów niż w czasie wojny w Afganistanie (278 w porównaniu do 119)



twitter.com 7:37 Państwowa spółka energetyczna Ukrainy zapowiedziała, że przerwy dotkną Kijów oraz obwody: kijowski, czernihowski, czerkaski, żytomierski, sumski, charkowski i połtawski 7:24 Ukraiński sztab generalny donosi, że w Chersoniu okupanci przebierają się w cywilne ubrania i zajmują domy Ukraińców. Chcą w ten sposób wzmocnić swoje pozycje do prowadzenia walk ulicznych. 7:04 Korea Północna ma w sposób potajemny dostarczać Rosji pociski artyleryjskie, które są wykorzystywane w wojnie przeciwko Ukrainie – podaje amerykański think tank 38 North. Pjongjang kilka tygodni temu zaprzeczał, że w ten sposób pomaga Rosji.





Amerykanie demaskują sojusznika Rosji. Chodzi o tajne dostawy amunicji 7:00 Trwa 257. dzień wojny w Ukrainie

