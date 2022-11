Były prezydent i premier Rosji a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa stwierdził, że władze w Kijowie „gorzko płaczą nad decyzją Memorandum Budapesztańskiego z 1994 roku o wycofaniu arsenału jądrowego znajdującego się na ich terytorium i odziedziczonego po ZSRR”.

Miedwiediew wskazał powód „operacji specjalnej”

„A także (ukraińscy przywódcy – red.) mówili, że z diabelską przyjemnością wykorzystaliby go przeciwko nam i własnym obywatelom” – napisał. „Co zostało jednoznacznie zasugerowane, gdy zagrozili wznowieniem programu nuklearnego, i co w dużej mierze było powodem rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej” – oświadczył Miedwiediew we wpisie na platformie VKontakte.

Jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina i jeden z czołowych kremlowskich propagandzistów stwierdził następnie, że wszyscy przywódcy Ukrainy od Leonida Krawczuka do Wołodymyra Zełenskiego, mówili o porzuceniu przez Ukrainę arsenału jądrowego jako o środku wymuszonym. Miedwiediew wskazał też, że decyzja o wycofaniu arsenału jądrowego z Ukrainy została podjęta pod „silną presją ze strony Waszyngtonu”.

Przykład RPA

Jako „kontrastujący przykład” wiceszef Rady Bezpieczeństwa przywołał Republikę Południowej Afryki, która – jak stwierdził – była „pierwszym i jedynym krajem posiadającym broń jądrową, potencjał do jej produkcji, kompleks dowodzenia i środki przenoszenia, który podjął ważną polityczną decyzję o dobrowolnym odrzuceniu tego wszystkiego”.

Jak wskazał, „RPA jest dzisiaj najważniejszym przedstawicielem globalnej architektury kształtującego się nowego wielobiegunowego porządku światowego”. Wymienił też Pretorię „na równi z Rosją, Chinami, Indiami i Brazylią” jako „kluczowy element dobrze skoordynowanego mechanizmu BRICS (grupy państw rozwijających się składających się z wymienionych państw – red.)”.

