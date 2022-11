NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Putin jest zależny od Prigożyna i Kadyrowa

8:41 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną przekazał, że "Kucharz Putina" Jewgienij Prigożyn i przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow pozostają niezależnymi postaciami w Rosji, ponieważ prezydent Władimir Putin jest zależny od podległych im sił walczących na Ukrainie. 8:37 Wojna w Ukrainie. Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Minął czas Rosji na kolanach. Te plany Putina trzeba pokrzyżować



Wbrew naszym oczekiwaniom, Rosja kontynuuje wojnę przeciwko Ukrainie. Armia rosyjska po szeregu klęsk, gdy już wydawało się, że nie podniesie się z kolan, odzyskuje zdolności do kontynuowania operacji wojskowych. Czas, kiedy była w kryzysie i na kolanach minął. Słabsza niż we wrześniu już w tej wojnie nie będzie.





8:21 twitter.com 8:01 Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, zawartego pomiędzy ONZ, Rosją, Ukrainą i Turcją, poinformowało, że do 7 listopada, na mocy porozumienia, z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wyeksportowano 10 067 175 ton żywności 7:43 Rzecznik Departamentu Stanu poinformował, że władze USA mogą potwierdzić śmierć obywatela USA na Ukrainie. - Jesteśmy w kontakcie z jego rodziną i udzielamy jej wszelkiej możliwej pomocy konsularnej. Z szacunku dla prywatności rodziny w tym trudnym czasie, nie mamy nic więcej do dodania - podkreślił 7:25 W ciągu doby ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły samolot szturmowy Su-25, drona Lancetr-3 i cztery bezzałogowe drony Orlan-10 - informuje Sztab Generalny armii Ukrainy



facebook.com 7:12 Wojna w Ukrainie trwa od 258 dni

