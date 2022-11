Apel najważniejszych ukraińskich polityków do NATO. Ujawniono jego treść

Służby prasowe prezydenta Ukrainy opublikowały treść apelu Wołodymyra Zełenskiego, Denisa Szmyhala i Rusłana Stefanczuka w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO. Został on wystosowany w dniu, w którym na Kremlu odbyła się specjalna ceremonia przyłączenia do Rosji nielegalnie zaanektowanych obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego.