Rosjanie zapowiadają wycofanie się z Chersonia. Ukraińcy sceptyczni

Ukraińców szkolących się w Wielkiej Brytanii odwiedził sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Jestem zdumiony tym, co zobaczyłem. Widziałem umiejętności, poświęcenie ukraińskich żołnierzy, którzy tu trenują i inspiruje mnie to, jak wiele się uczą, jak wiele mogą osiągnąć w zaledwie kilka tygodni i jestem pewien, że wniesie to prawdziwy wkład na polu bitwy - mówił.