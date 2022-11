Zełenski studzi emocje po decyzji Rosjan. „Poruszamy się bardzo ostrożnie”

W środę rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu podczas inscenizacji telewizyjnej z udziałem głównodowodzącego sił Rosji poinformował o wycofaniu wojsk rosyjskich na prawy brzeg Dniepru. Do sytuacji w Chersoniu odniósł się Wołodymyr Zełenski.

–Na południu poruszamy się ostrożnie,wzmacniamy krok po kroku pozycje. W przestrzeni medialnej jest dziś dużo radości i jasne jest, dlaczego. Ale nasze emocje muszą być powściągliwe, jak zawsze podczas wojny – mówił w swoim przemówieniu ukraiński prezydent.–Na pewno nie będę karmić wroga wszystkimi szczegółami naszych operacji ani na południu, ani na wschodzie, ani gdziekolwiek indziej. Kiedy osiągniemy nasz cel,wszyscy go zobaczą. Z pewnością – dodał.

Zełenski mówił, że jego słowa „może nie brzmią to tak, jak wszyscy oczekują i nie tak jak newsy”. – Wróg nie robi nam podarunków, ani gestów dobrej woli. Walczymy – zapewnił.

Zełenski o walce: każdy krok to utrata naszych bohaterów

–Kiedy walczysz, musisz zrozumieć, że każdy krok to zawsze opór ze strony wroga, to zawsze utrata życia naszych bohaterów. Dlatego poruszamy się bardzo ostrożnie, bez emocji, bez zbędnego ryzyka. W interesie wyzwolenia całej naszej ziemi i aby straty były jak najmniejsze. W ten sposób zapewnimy wyzwolenie Chersonia, Kachowki, Doniecka i innych naszych miast. Ale to będzie efekt naszych wysiłków, naszych operacji obronnych, tych, które obecnie trwają, tych, które planujemy – mówił Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zwrócił się też do „ wszystkich decyzyjnych”w Moskwie.

– Jakakolwiek próba wysadzenia w powietrze hydroelektrowni w Kachowce, żeby zalać nasze terytorium i pozbawić dostaw wody Zaporoską Elektrownię Jądrową będzie znaczyło, że wypowiadacie wojnę światu. Zastanówcie się, co wtedy się z wami stanie – powiedział Wołodymyr Zełenski.

