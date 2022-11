Polski ochotnik zginął w wojnie na Ukrainie. Jego kolega został ranny

W pierwszych dniach wojny w Ukrainie Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o utworzeniu międzynarodowego legionu.

Rzecznik prasowy międzynarodowego legionu Damien Magru informował, że Polacy są trzecią pod względem liczebności grupą narodową w legionie. Polskie władze oficjalnie nie podają, ilu Polaków prosiło o zgodę na chwycenie za broń.

Wojna w Ukrainie. Polak zginął na froncie

Z informacji Onetu wynika, że na pograniczu obwodów charkowskiego i ługańskiego doszło do tragedii. Grupa, w której walczyli Polacy miała wyjść na zwiad i natrafić na czołg, z którego zaczęto do nich strzelać. Kilku żołnierzy odniosło poważne obrażenia po tym, jak zraniły ich odłamki pocisku pancernego. Najciężej ranny był polski ochotnik z Gdańska. Mężczyzna zmarł podczas próby przetransportowania go na noszach do punktu medycznego. Ranny został także inny Polak – na razie nie ma żadnych doniesień na temat jego stanu zdrowia.

Jeden z ochotników powiedział dziennikarzom, że żołnierze w tym rejonie walczą w niezwykle trudnych warunkach i bywa, że są wysyłani na tzw. rozpoznanie bojem, co jest niezwykle ryzykowne. W ten sposób w ciągu ostatnich kilku dni miało zginąć wielu doświadczonych żołnierzy m.in. z Japonii. Według ustaleń Onetu w ten sam rejon walk ma zostać skierowana w najbliższych dniach grupa kilkunastu polskich ochotników.

Polscy ochotnicy walczą w Ukrainie

Ochotnik z Gdańska to trzeci Polak, który zginął podczas wojny w Ukrainie. 21 lipca jeden z polskich ochotników zginął podczas walk w Donbasie. Mężczyzna miał zginąć od odłamków podczas ostrzału artyleryjskiego. Ochotnik tuż po ataku został przewieziony do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować. Zmarły Tomasz Walentek był zawodnikiem warszawskiego klubu Uniq Fight Club. na swoim koncie miał m.in. występ w Drugich Mistrzostwach MMA w Gliwicach podczas których wygrał walkę w formule pierwszego kroku.

2 listopada śmierć na froncie poniósł Marian Matusz. Walczący w Siłach Zbrojnych Ukrainy żołnierz był synem Polaków, który urodził się w Ukrainie i przyjął obywatelstwo tego kraju.

