Ukraińcy wyzwolili Chersoń. Ostrzeżenia przed prowokacjami, są pierwsze reakcji Rosji

Rosjanie zdobyli Chersoń w pierwszych dniach wojny w Ukrainie. Rosja szczyciła się swoim sukcesem, ponieważ przez ponad 260 dni nie udało im się zdobyć żadnego innego miasta obwodowego. 9 listopada dowódca rosyjskich sił w Ukrainie generał Siergiej Surowikin ogłosił, że Rosjanie wycofują się z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Agencja Reutera określiła to jako „jeden z najbardziej znaczących odwrotów Rosji i potencjalny punkt zwrotny w wojnie”.

Wojna w Ukrainie. Chersoń został wyzwolony

Dwa dni później Główny Departament Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przekazał, że Chersoń został oficjalnie wyzwolony i znalazł się pod kontrolą ukraińskich Sił Zbrojnych. Jest to niewątpliwie wielki sukces ukraińskiej armii.

W trakcie specjalnej konferencji prasowej rzecznik prasowy rosyjskiego Ministerstwa Obrony przekazał, że w trakcie odwrotu z Chersonia wycofano ponad 30 tys. żołnierzy, a także około 5 tys. jednostek broni i sprzętu wojskowego oraz innych materiałów. Igor Konaszenkow dodał, że cały rosyjski sprzęt wojskowy przeznaczony do naprawy został wycofany i zaczęło się już jego serwisowanie. Przedstawiciel władz Rosji zapewniał, że w Chersoniu i okolicach nie pozostał ani jeden element wyposażenia a wszyscy żołnierze trafili na lewy brzeg Dniepru.

W Chersoniu może dojść do prowokacji?

Tymczasem Serhij Chłań, lojalny wobec Kijowa deputowany do rady obwodu chersońskiego ostrzegał, że w mieście nadal mogło pozostać wielu rosyjskich żołnierzy, którzy przebrali się w cywilne ubrania, jednak nadal mogą być uzbrojeni. Deputowany nie wykluczył, że w regionie może dojść do prowokacji, dlatego zaapelował do władz Ukrainy o przeprowadzenie specjalnych kontroli w całym mieście. Zwrócił się też do mieszkańców, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostali na razie w domach. Tymczasem na ulicach Chersonia pojawiło się mnóstwo osób, które dziękują żołnierzom za wyzwolenie miasta.

Serhij Chłań przyznał, że sytuacja humanitarna w Chersoniu jest bardzo trudna. Od przeszło tygodnia są problemy z dostawami prądu, po tym, jak Rosjanie wysadzili obiekty infrastruktury w mieście, w szczególności – elektrociepłownię i stację rozdzielczą. Brakuje także chleba oraz benzyny.

