Takiego „prezentu” Ukraińcy się nie spodziewali. Uciekający Rosjanie porzucili cały magazyn

Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska armia wyzwoliła nie tylko Chersoń, ale też ponad 60 innych miejscowości w obwodzie. W jednej z nich Ukraińcy natknęli się na „prezenty”, które zostawili uciekający Rosjanie. Nagranie dokumentujące to odkrycie opublikowało ukraińskie ministerstwo obrony. „Rozpakowanie wszystkich hojnych prezentów, które rosyjscy okupanci życzliwie zostawili dla ukraińskiej armii zajmie co najmniej kilka tygodni” – czytamy we wpisie.

„Ta przyjemna praca dopiero się zaczyna.”.. – podsumował resort. Na nagraniu widać, że siły ukraińskie przejęły magazyn pełen rosyjskiej broni. Na ziemi leżą rzędy pocisków, obok stoją również skrzynki z amunicją. Widać także, że Rosjanie najprawdopodobniej nie tylko składowali w magazynie broń, ale również spali. W jednym z pomieszczeń Ukraińcy znaleźli materace i ubrania.

Ukraińskie władze wróciły do Chersonia

Do wyzwolonego Chersonia wróciły już ukraińskie władze obwodowe, o czym informował ich szef Jarosław Januszewicz. W mieście działa już także ukraińska policja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. – Przywracamy miasto do normalnego życia – podkreślił Januszewicz. Natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w sobotę wieczorem o swoim przekonaniu, że takich chwil, jak obecnie mieszkańcy Chersonia, doczekają również mieszkańcy wszystkich miast i wsi w Donbasie.

Niestety, wraz z wybuchem radości po sukcesie ukraińskiej armii, tamtejsze służby zaczęły odkrywać „ślady”, które pozostawili po sobie okupanci. Wiadomo już, że miasto jest zaminowane, a ukraińskie służby będą krok po kroku je oczyszczać. Pojawiają się także doniesienia, że rosyjscy żołnierze przebierają się w cywilne ubrania. Niewykluczone, że będą tak przeprowadzali prowokacje. „Zaczynają się pojawiać obrazy z ukraińskich domów, które zostały obrabowane przez rosyjskich »wyzwolicieli« w obwodzie chersońskim. Armia szabrowników i morderców” – napisał na Twitterze Anton Gerashchenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych.

