Nowa inicjatywa Władimira Putina. Prezydent Rosji chce zakneblować krytyków

Prezydent Rosji przedłożył już projekt zmiany przepisów do Dumy Państwowej, czyli niższej izby rosyjskiego parlamentu. Deputowani zatwierdzili projekt już w pierwszym czytaniu.

Kogo będzie można pozbawić obywatelstwa?

Możliwość pozbawienia rosyjskiego obywatelstwa miałaby jednak dotyczyć tylko tych osób, które nie nabyły go w chwili urodzenia.

W praktyce, obywatelstwa mogliby zostać pozbawieni na przykład mieszkańcy okupowanych terytoriów Ukrainy – którym nadano je w trakcie okupacji – czy migranci z republik Azji Środkowej.

Lista podstaw do utraty obywatelstwa

Utrata paszportu groziłaby przede wszystkim za „dyskredytowanie” rosyjskiej armii, znieważenie państwowej flagi i herbu, próbę zamachu na osobę publiczną. Ponadto, na liście znalazły się również:

publiczne wezwania do działań ekstremistycznych;

publiczne wezwania do naruszenia integralności terytorialnej Rosji;

zbrojna rebelia;

przekupstwo;

chuligaństwo;

wandalizm;

kradzież tożsamości;

rabunek;

kradzież;

bezprawne posiadanie broni.

Pokłosie wycofania się Rosjan z Chersonia?

Za ustalanie okoliczności, które mają być podstawą do odebrania paszportu, będzie odpowiedzialna Federalna Służba Bezpieczeństwa. Co ciekawe, nie będzie miało żadnego znaczenia, czy do zarzucanego czynu doszło przed czy już po nabyciu rosyjskiego obywatelstwa.

Ukraiński portal rbc.ua zwraca uwagę, że pomysł zmiany przepisów pojawił się „na tle wypowiedzi zachodnich analityków, że ucieczka rosyjskich wojsk z Chersoniu podważa zaufanie wobec Władimira Putina i postawiła pod znakiem zapytania jego zdolność do wywiązywania się z obietnic wojskowych”.

Czytaj też:

Oni odczuli, czym jest „operacja” Putina. Wstrząsająca relacja 40-latki z obwodu kijowskiegoCzytaj też:

Ten warunek kluczem do negocjacji z Rosją. „Mamy swój ideał ultimatum”