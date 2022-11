NA ŻYWO: Ważne słowa Wołodymyra Zełenskiego. „To ich specjalna operacja”

Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja z 15 listopada

7:05 Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas szczytu G20 na Bali przemówił do przywódców światowych mocarstw. Wskazał drogę do zakończenia wojny w Ukrainie i zaznaczył, że musi to odbyć się na „ukraiński sposób”.



Mocne przemówienie Zełenskiego do liderów G-20. Prezydent dziękował „G-19” 6:42 Rosja nałożyła sankcje na stu obywateli Kanady, którzy są „bezpośrednio zaangażowani w tworzenie agresywnego kursu antyrosyjskiego”. Wśród nich są między innymi aktor Jim Carrey, pisarka Margaret Atwood oraz wnuk Stepana Bandery.



Rosja rozszerza listę sankcyjną. Trafili na nią m.in. autorka „Opowieści podręcznej” i słynny aktor 6:24 Wołodymyr Zełenski: Odzyskamy wszystko



„Wygnanie Rosjan jest szczęściem dla wszystkich. Szczęściem, które zapanuje także w tych naszych miastach i społecznościach, które Rosja pozbawiła normalnego życia zarówno po 24 lutego, jak i w 2014 roku. Odzyskamy wszystko. Wrócimy do normalnego życia. I wiemy, że pokój jest coraz bliższy. Za cały nasz kraj” – napisał prezydent Ukrainy. 6:21 Wojna w Ukrainie. Najnowsza odezwa Zełenskiego



„Gdy jest ukraińska flaga, jest cywilizacja, jest wolność. Jest infrastruktura. Jest bezpieczeństwo. Jest ktoś, kto opiekuje się ludźmi. Są rzeczy, które znikają i ulegają zniszczeniu, gdy przychodzi okupant. Oto, co oznacza rosyjska flaga: całkowite spustoszenie. Nie ma prądu, komunikacji, internetu, telewizji. Okupanci sami wszystko zniszczyli – celowo. To ich specjalna operacja. W przededniu zimy rosyjscy okupanci zniszczyli absolutnie całą krytyczną infrastrukturę. Zaminowane są absolutnie wszystkie ważne obiekty w mieście i regionie” – napisał Wołodymyr Zełenski na Facebooku. 6:10 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.

Oni odczuli, czym jest „operacja” Putina. Wstrząsająca relacja 40-latki z obwodu kijowskiegoCzytaj też:

Ważna decyzja ONZ. Chodzi o szkody wyrządzone przez Rosję