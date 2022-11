Ławrow atakuje UE i NATO. „Od dawna są uczestnikami wojny hybrydowej”

– Wielokrotnie potwierdzaliśmy za pośrednictwem naszego prezydenta, że nie odmawiamy negocjacji. Jeśli ktoś odmawia negocjacji, to jest to Ukraina. Im dłużej ona będzie odmawiać, tym trudniej będzie osiągnąć porozumienie – powiedział szef rosyjskiej dyplomacji, cytowany przez rosyjską, państwową agencję TASS. – Przypomniałem, że wszystkie problemy leżą po stronie ukraińskiej, która kategorycznie odmawia jakichkolwiek negocjacji i stawia warunki, które w tej sytuacji są oczywiście nierealne i nieadekwatne – stwierdził Siergiej Ławrow. Poinformował też, że odbył „krótką rozmowę” z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Ławrow: UE i NATO od dawna są hybrydowymi uczestnikami wojny

Szef rosyjskiego MSZ przekonywał, że „nikt poza Zachodem i jego najbliższymi satelitami nie przyłączył się do antyrosyjskich sankcji”. – Wszystkie kraje trzeciego świata, poruszając ten temat, wzywają do pokojowego rozwiązania i osiągnięcia porozumień. Doskonale wiedzą, że sama Ukraina spowalnia ten proces – mówił Ławrow.

Przedstawiciel Kremla zaatakował też Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki. Stwierdził, że „UE i NATO od dawna są hybrydowymi uczestnikami wojny hybrydowej na Ukrainie”. – Obejmuje to dostawę broni oraz szkolenie personelu wojskowego, a także pomoc w dostarczaniu ogromnej ilości informacji wywiadowczych i identyfikowaniu celów – wskazał.

Ławrow opuścił we wtorek przedwcześnie dwudniowy szczyt G20, który odbywa się na indonezyjskiej wyspie Bali. Rosyjska agencja Ria Nowosti podała, że minister spraw zagranicznych zrealizował zaplanowany program.

Największy ostrzał Ukrainy od początku wojny

Rosjanie przeprowadzali we wtorek największy od początku inwazji atak rakietowy na infrastrukturę krytyczną na terytorium Ukrainy. Strona ukraińska poinformowała, że ukraińskie wojsko wystrzeliło sto rakiet. „Rosyjscy terroryści przeprowadzili kolejny planowany atak na obiekty infrastruktury energetycznej. Sytuacja jest krytyczna” – poinformował we we wpisie na Telegramie Kirył Tymoszenko, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego wskazał, że najwięcej uderzeń odnotowano w środkowej i północnej części kraju. W wyniku ostrzału w wielu miejscach występują przerwy w dostawach prądu.

Ławrow skomentował 10-punktowy plan Zełenskiego. „Nierealistyczne warunki"

Szczyt G20. Tak zachował się Ławrow w czasie przemówienia Zełenskiego