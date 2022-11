Zełenski wspomniał o wybuchu w Przewodowie. „Chcemy dostępu do międzynarodowego śledztwa”

W wyniku wybuchu w Przewodowie w powiecie hrubieszowskim, do którego doszło we wtorek 15 listopada, zginęły dwie osoby. Okoliczności zdarzenia nie zostały na razie ustalone. Joe Biden przekazał partnerom z grupy G7 i NATO, że wybuch w Przewodowie spowodowała ukraińska rakieta obrony powietrznej. W podobnym tonie wypowiedział się szef NATO oraz polskie władze.

Tym doniesieniom zaprzeczył Wołodymyr Zełenski. – Nie mam wątpliwości, że to nie był nasz pocisk ani nasz atak rakietowy – podkreślił. Polityk tłumaczył, że otrzymał raporty od dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy i Sił Powietrznych i "nie można im nie ufać". – Wierzę, że to był rosyjski pocisk, opierając się na zaufaniu do raportów wojskowych. Nie ma powodów, żebym im nie ufał – tłumaczył.

Wołodymyr Zełenski o wybuchu w Przewodowie

W ostatnim nagraniu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych, ukraiński przywódca przekazał, że w związku z wydarzeniami w Przewodowie zostało zwołane specjalne spotkanie Sztabu, podczas którego został poinformowany o najnowszych ustaleniach w sprawie. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że stanowisko Ukrainy jest jasne. – Chcemy ustalić wszystkie szczegóły, każdy fakt. Dlatego potrzebujemy, aby nasi eksperci włączyli się w prace międzynarodowego śledztwa i uzyskali dostęp do wszystkich danych. My od samego początku, od pierwszych godzin po wybuchu, przekazujemy wszystkie informacje, którymi dysponujemy – zapewniał polityk.

facebook

Prezydent Ukrainy wspomniał również o nocnej rozmowie z Andrzejem Dudą. Po raz kolejny stwierdził, że przyczyną śmierci dwóch mężczyzn w Przewodowie była rosyjska agresja. Nagranie kończy się symboliczną minutą ciszy dla dwóch ofiar wybuchu w Przewodowie.

Czytaj też:

Ciepłe słowa Sikorskiego pod adresem rządu. „W tym kryzysie zachowuje się lepiej niż w niektórych poprzednich”Czytaj też:

Wybuch w Przewodowie. Mocne słowa Morawieckiego w Sejmie. „Strach zabija myślenie”