NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Dwie elektrownie atomowe bez prądu. „Niepokojący rozwój wydarzeń”

– Chcemy ustalić wszystkie szczegóły, każdy fakt. Dlatego potrzebujemy, aby nasi eksperci włączyli się w prace międzynarodowego śledztwa i uzyskali dostęp do wszystkich danych – stwierdził Wołodymyr Zełenski komentując wybuch, do którego doszło w Przewodowie.



– Im dłużej trwa rozbieżność pomiędzy stanowiskiem Warszawy a Kijowa, tym gorzej dla relacji polsko-ukraińskich – uważa Jakub Kulesza. Poseł Konfederacji uczestniczył dziś w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.



Rosyjskie MSZ zażądało od Warszawy „zaprzestania wszelkiego rodzaju antyrosyjskich spekulacji” w związku z wybuchem w Przewodowie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że takie stanowisko przedstawiono polskiemu chargé d'affaires w Moskwie.

07:00 Joe Biden odpowiada Wołodymyrowi Zełenskiemu



- To nie jest dowód - powiedział prezydent USA o twierdzeniach swojego ukraińskiego odpowiednika, że to nie ukraińska rakieta uderzyła w Polskę



twitter.com 06:55 Rosyjskie władze reklamują w środkach masowego przekazu przymusową adopcję ukraińskich dzieci - zwraca uwagę ISW 06:38 Rosyjskie media aprobują reakcję Zachodu na wydarzenia w Polsce i twierdzą, że NATO nie odważy się na wojnę z Rosją - napisał Anton Geraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy



twitter.com 06:27 - Zapadła decyzja, że do rodzin ofiar wybuchu w Przewodowie trafi zasiłek celowy, a jeżeli wyrażą one na to zgodę, to odbędzie się również państwowy pogrzeb ich bliskich - przekazał w Polsat News Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA. 06:24 Od początku rosyjskiej inwazji zginęło 431 dzieci, a 835 zostało rannych - przekazała ukraińska Prokuratura Generalna cytowana przez Kyiv Independent 06:20 Rówieńska Elektrownia Jądrowa i Chmielnicka Elektrownia Jądrowa zostały pozbawione zasilania. Stało się to za sprawą przeprowadzonego przez Rosjan ataku rakietowego.



„To był bardzo niepokojący rozwój wydarzeń. Wskazuje to na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego, z jakimi borykały się wszystkie obiekty jądrowe w Ukrainie podczas tej strasznej wojny" - wskazał szefa MAEA Mariano Grossi

