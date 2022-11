Zełenski pokazał moment ataku. „Oto potwierdzenie, jak terroryści chcą pokoju”

Czwartek jest kolejnym dniem, gdy w całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Ukraińskie władze informowały, że Rosjanie znów uderzyli w infrastrukturę krytyczną. Pociski spadły między innymi na Dniepr. Nagranie z uderzenia rakiety opublikował na Telegramie prezydent Ukainy Wołodymyr Zełenski. „Oto kolejne potwierdzenie z Dniepru, jak terroryści chcą pokoju” – napisał.

„Poranek. Spokojne miasto i chęć ludzi do normalnego życia. Chcą iść do pracy, załatwiać interesy. Atak rakietowy! Państwo terrorystyczne tak naprawdę chce sprawić Ukraińcom jak najwięcej bólu i cierpienia” – dodał Zełenski.

Nagranie zostało zarejestrowane przez kamerę w jednym z samochodów. Widać zwyczajny, uliczny ruch, gdy nagle rozlega się eksplozja. Auta zatrzymują się i zawracają. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Kyryło Tymoszenko opublikował później zdjęcia, na których widać efekt ataku, czyli zniszczone budynki. Lokalne władze informują, że co najmniej 14 osób zostało rannych.

Absurdalne słowa rzecznika Kremla. Tak wytłumaczył przyczynę ostrzału

Jak informuje prokremlowska agencja TASS, głos w sprawie ostatnich rosyjskich ataków zabrał Dmitrij Pieskow. Stwierdził, że są one skutkiem... „niechęci Kijowa” do prowadzenia negocjacji z Rosją. Podkreślał, że ostrzelane obiekty były „bezpośrednio lub pośrednio związane z potencjałem militarnym Ukrainy”. W środę pojawiły się jednak doniesienia, że rosyjskie rakiety uderzyły również w obiekty cywilne. Jak alarmował mer Kijowa Witalij Kliczko, jeden z pocisków spadł na budynek mieszkalny. Dzień wcześniej, we wtorek, Rosjanie wystrzelili blisko 100 rakiet.

W czwartek około godziny 8:30 lokalne media poinformowały, że w Dnieprze słychać było odgłosy wybuchów. Później okazało się, że w niektórych rejonach wstrzymano dostawy energii elektrycznej. Około godziny 9:15 potwierdzono, że Rosjanie zaatakowali obiekt infrastrukturalny w obwodzie odeskim. „Istnieje zagrożenie zmasowanym atakiem rakietowym na całym terytorium Ukrainy. Proszę mieszkańców regionu o przebywanie w schronach” – zaapelował szef regionalnej administracji Maksym Marczenko.

