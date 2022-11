Rosjanie znów strzelali do swoich. Nagrano chaos ucieczki z Chersonia

Chaos wojny to coś, co trudno uświadomić sobie z pozycji zajmowanej przed monitorem komputera lub przed ekranem smartfona. Najnowsze nagranie udostępnione przez ukraińskiego prawnika i aktywistę Serhija Sternenkę pokazuje, w jak szalonych sytuacjach można znaleźć się w trakcie walk. To już kolejny tego typu przypadek, zgłaszany przez Ukraińców od początku tego konfliktu.

Chersoń. Chaotyczny odwrót Rosjan

Film krążący właśnie w sieci ma pochodzić z okolic Chersonia, gdzie w ostatnich dniach trwała wielka ewakuacja rosyjskich sił. Ukraiński Youtuber Sternenka, którego subskrybuje ponad milion internautów, zwracał uwagę na chaos i nieprzygotowanie rosyjskiego odwrotu.

„Najlepsze ekskluzywne nagranie. Wideo z kamery rosyjskiego okupanta. Podczas ucieczki okupantów z Chersonia inni Rosjanie otworzyli do nich ogień” – informował na Twitterze. Na filmie widzimy kilku żołnierzy, którzy w łodzi motorowej próbują przedostać się na drugi brzeg rzeki.

Rosyjscy żołnierze ostrzelali własną motorówkę

Na udostępnionym w sieci materiale widać, że filmujący wszystko żołnierz w pewnym momencie gubi kamerę i próbuje ukryć się przed nadlatującymi pociskami. Z okrzyków i odgłosów strzałów można wywnioskować, że grupa Rosjan dostała się pod ostrzał z brzegu, zajmowanego przez swoje własne oddziały. W pewnym momencie słychać, że co najmniej jeden z mężczyzn w łódce zostaje ranny.

Wszystko rozegrało się prawdopodobnie na Dnieprze, gdzie okopali się rosyjscy okupanci, uciekający z Chersonia. Ukraińska kontrofensywa nie skupia się jednak tylko na tym odcinku. Dowództwo armii broniącej kraju podało, że przeprowadzono w ostatnim czasie ponad 50 uderzeń w rejonie Mierzei Kinburskiej w obwodzie mikołajowskim. ZNiszczone zostały m.in. składy amunicji w Nowej Kachowce i Alioszkach po rosyjskiej stronie Dniepru.

