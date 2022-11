Polska nie wpuści rosyjskiej delegacji z Ławrowem na czele. Rosjanie oburzeni

Polska nie wpuściła członków rosyjskiej delegacji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej. Parlamentarzyści mieli przyjechać do Warszawy na jesienną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, którą zaplanowano na 24-26 listopada w Warszawie. Rosjanie mieli usłyszeć, że ich przyjazd do Polski naruszyłby zasadę solidarności z Ukrainą.

Rosja oburzona decyzją polskich władz

Strona rosyjska nie kryła oburzenia decyzją polskich władz. Pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji Rosyjskiej Władimir Dżabarow w trakcie posiedzenie parlamentu stwierdził, że tego typu argumenty są skandaliczne.

Jak się okazuje, nie była to jedyna tego typu decyzja polskich władz wobec Rosji. Delegacja z Moskwy nie będzie mogła także wziąć udziału w szczycie Rady Ministerialnej OBWE, który odbędzie się 1 i 2 grudnia w Łodzi. W podobnych spotkaniach zazwyczaj brał udział Siergiej Ławrow. Rzecznik polskiego MSZ tłumaczył w rozmowie z Interią, że polskie władze przekazały Rosji także drugie uzasadnienie negatywnej odpowiedzi na wniosek o wizę do Rosji. – Jego treść pozostaje w korespondencyjnym obiegu między obiema stronami. Myślę, że najbardziej skandaliczna jest agresja Rosji na Ukrainę – wyjaśnił Łukasz Jasina.

Polska sprawuje w tym roku rotacyjne przewodnictwo w OBWE.

OBWE – co to jest?

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Organization for Security and Co-operation in Europe – OBWE) jest w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych organizacją regionalną. Skupia 57 państw-uczestników o równym statusie. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze działania w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim.

Decyzje w ramach OBWE podejmowane są w oparciu o zasadę konsensusu. Deklaracje i decyzje OBWE mają charakter polityczny i nie są prawnie wiążące. OBWE ściśle współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi m.in. ONZ, Radą Europy, Unią Europejską. Bliskie kontakty szczególnego rodzaju utrzymuje z pięcioma państwami azjatyckimi: Afganistan, Japonia, Korea, Mongolia, Tajlandia oraz sześcioma śródziemnomorskimi: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Maroko, Tunezja (są to tzw. Partners for Co-operation).