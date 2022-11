NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Rosję czeka kolejna fala mobilizacji

8:37 – Musimy przygotować się na możliwie długie przestoje, ale w tej chwili wprowadzamy harmonogramy, które są zaplanowane i zrobimy wszystko, aby przestoje nie były zbyt długie – powiedział szef Ukrenergo ukraińskiej telewizji. Cytuje go Guardian. Około połowa populacji Kijowa zmagała się z przerwami w dostawach prądu. 7:33 W następstwie „częściowej mobilizacji” co najmniej 15 rosyjskich regionów zdecydowało wcześniej o ograniczeniu lub całkowitym odwołaniu obchodów sylwestra. Rosja tnie fundusze na zabawy sylwestrowe. Wojna w Ukrainie wiele zmieni 7:10 Rosja nie wycofuje się z mobilizacji. „Kontynuacja tajnych działań mobilizacyjnych i potencjalne przygotowania do następnej fali mobilizacji w połączeniu z obecnym, jesiennym cyklem poboru prawdopodobnie znacznie nadwyrężą i tak już przeciążony aparat formowania rosyjskich sił zbrojnych” – cytuje analityków ISW „Ukraińska Prawda”. 7:00 Były przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble powiedział, że mógł posłuchać ostrzeżeń Lecha Kaczyńskiego w sprawie Rosji. Niemiecki polityk: Mogłem posłuchać Lecha Kaczyńskiego 6:26 W swoim nocnym przemówieniu prezydent Ukrainy powiedział, że 17 regionów w całym kraju znajduje się w obliczu „trudnej sytuacji” związanej z dostawami oraz niedoborami energii. 6:24 Analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW) uważają, że Rosję czeka kolejna fala mobilizacji, która pogorszy ogólną jakość rosyjskich wojsk przerzucanych na front w Ukrainie. Informuje o tym „Ukraińska Prawda”. 6:20 Wojna w Ukrainie wchodzi w 269. dzień. Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji.

