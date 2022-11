Pentagon zdradza przyczynę ataków rakietowych na Ukrainę. „Znamy koncepcję Kremla”

W ciągu ostatniego tygodnia Rosja przeprowadziła zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę, głównie na cele infrastruktury krytycznej. Ogromne zniszczenia wywołują obawy o katastrofę humanitarną wraz z nadejściem zimy.

Wiceszef Pentagonu: Rosja próbuje przeciążyć ukraińskie systemy obrony powietrznej

– Rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę mają częściowo na celu wyczerpanie zapasów Kijowa w zakresie obrony przeciwlotniczej i ostateczne osiągnięcie dominacji w powietrzu nad krajem – powiedział Colin Kahl, wiceszef Pentagonu ds. polityki, cytowany przez agencję Reutera. – Oni naprawdę próbują przeciążyć i wyczerpać ukraińskie systemy obrony powietrznej – dodał.

Kahl zapewnia o dalszej pomocy USA dla Ukrainy.

– Wiemy, jaka jest rosyjska koncepcja zwycięstwa i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że to nie zadziała, upewniając się, że Ukraińcy dostaną to, czego potrzebują, aby ich obrona powietrzna była skuteczna – mówił. – Myślę, że jedną z rzeczy, która prawdopodobnie najbardziej zaskoczyła Rosjan, jest odporność ukraińskiej obrony powietrznej od początku tego konfliktu – dodał.

Wiceszef Pentagonu ocenił, że „w dużej mierze wynika to z pomysłowości i sprytu samych Ukraińców w utrzymywaniu ich systemów obrony powietrznej”, ale przyczyną jest też to, że „Stany Zjednoczone oraz inni sojusznicy i partnerzy zapewnili ogromne wsparcie”.

Ukraina bez prądu po atakach Rosjan. „Połowa systemu nie działa”

W piątek premier Ukrainy Denys Szmyhal spotkał się z wiceszefem KE Valdisem Dombrovskisem. Szef ukraińskiego rządu informował unijnego polityka o sytuacji w sektorze energetycznym. Przekazał, że niemal połowa systemu energetycznego Ukrainy została wyłączona z użycia.

To efekt ostatnich zmasowanych ostrzałów, w których Rosjanie obrali za cel przede wszystkim ukraińską infrastrukturę krytyczną. Ataki te sprawiają, że w całej Ukrainie coraz dotkliwsze są przerwy w dostawach prądu, wody i ogrzewania, a temperatury spadły już poniżej zera. W wielu miejscach kraju pojawił się pierwszy śnieg. Sytuacja jest coraz trudniejsza nie tylko na wschodzie, ale także na zachodzie Ukrainy.

