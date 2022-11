NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. W dwa miesiące odnaleziono 700 ciał na odbitych terenach. 90 proc. to cywile

06:37 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną informuje, że Rosjanie mają zaczynać wzmacniać swoje pozycje w okupowanych obwodach ługańskim, donieckim i wschodniej części zaporoskiego personelem z obwodu chersońskiego i zmobilizowanymi żołnierzami.



twitter.com 06:26 Ukraiński prokurator generalny Andrij Kostin poinformował, ze tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na okupowanych terytoriach obwodu charkowskiego, chersońskiego i donieckiego znaleziono ponad 700 ciał. Prawie 90% z nich to cywile.



– Odkryto ponad 20 miejsc, w których obywatele Ukrainy byli nielegalnie przetrzymywani i torturowani powiedział Kostin w ukraińskiej telewizji.



Jak twierdzi Kostin śledczy odnaleźli miejsca, w których zginęła ludność cywilna, w prawie każdym mieście i wsi wyzwolonego obwodu charkowskiego. – Obserwujemy tę samą sytuację w obwodzie chersońskim – dodał. 06:22 To już 270. dzień wojny w Ukrainie. Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji.

