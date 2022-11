Wyjątkowy gest ukraińskiej matki. Straciła syna, ale nikt o nim nie zapomni

Ukraińskie władze od początku wojny z Rosją unikają podawania, jak wielu ukraińskich żołnierzy poległo na froncie. Sporadycznie w mediach pojawiają się nazwiska niektórych z nich. O poświęceniu Iwana świat usłyszał dzięki jego matce, która odszkodowanie po śmierci syna przeznaczyła na budowę boiska.

Straciła syna na wojnie w Ukrainie. Zadbała o jego upamiętnienie

Zgodnie z ukraińskim prawem rodzina każdego żołnierza, który zginie na wojnie, broniąc ojczyzny, otrzymuje odszkodowanie w wysokości co najmniej kilkuset tysięcy hrywien. Najbliżsi mogą wydać pieniądze na dowolny cel. Maria Peszko, matka Iwana Kliuyko, postanowiła ufundować z nich budowę szkolnego boiska w rodzinnej wsi Orvianytsia w obwodzie rówieńskim.

O szlachetnym geście kobiety poinformował szef Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal. „To prawdziwy patriotyczny i wyjątkowy czyn matki. Chciała utrwalić pamięć o swoim synu, naszym rodaku, który tragicznie zginął za Ukrainę” – poinformował na Telegramie wojskowy.

Boisko ze sztuczną trawą będzie służyło miejscowym uczniom i nie tylko. Oprócz części do uprawiania piłki nożnej znalazło się tu miejsce na boiska do siatkówki, koszykówki, a także do uprawniania lekkoatletyki. „Maria Peszko to obraz ukraińskiej matki-opiekunki. Która straciwszy syna, dała możliwość młodym mieszkańcom wsi uprawiania sportu. Możliwość zostania w przyszłości nowymi mistrzami, walki na arenach sportowych za ukraińską flagę. Jak jej syn – na pierwszej linii frontu” – napisano na Telegramie.

Szkoła również postanowiła upamiętnić żołnierza, który zginął za ojczyznę. Obok boiska postawiono stelę upamiętniającą Iwana Kliuykę. Dodatkowo we wsi zorganizowano turniej piłki nożnej jego imienia.

