Informację przekazano w aktualizacji sytuacji na froncie. „Białoruś nadal wspiera zbrojną agresję federacji rosyjskiej na Ukrainę, zapewniając jej infrastrukturę, terytorium i przestrzeń powietrzną.Samoloty Sił Powietrznych i Kosmicznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej niemal codziennie przelatują w przestrzeni powietrznej republiki Białorusi. SamolotMiG-31K, który startuje z lotniska w Maczuliszczach, jest nośnikiem hipersonicznych pocisków rakietowych „Kindżał”, zdolnych do rażenia obiektów na całym terytorium Ukrainy. To właśnie z tego powodu jesteśmy zmuszeni tak często ogłaszać alarm lotniczy we wszystkich regionach naszego kraju” – przekazał sztab generalny ukraińskiej armii.

Ponadto w regionach przygranicznych obwodu briańskiego i kurskiego Rosjanie nadal utrzymują odrębne jednostki swoich wojsk.

Obrona pozycyjna Rosji w kierunku Chersonia

Ukraińskie siły zbrojne przekazały, że w ciągu minionej doby żołnierze odpierali ataki przeciwnika w rejonie miejscowości Biłohoriwka (obw.ługański), Spirne, Jakowliwka, Bachmutske, Bachmut, Opytne oraz Kliszczijiwka wobwodzie donieckim.

„W rejonach Bachmutu, Awdijiwki i Nowopawłówki przeciwnik koncentruje swoje główne siły na prowadzeniu działań ofensywnych” – dodano. „W kierunkacch Krzywego Rogu i Chersonia przeciwnik prowadzi obronę pozycyjną i ulepsza sprzęt fortyfikacyjny. Prowadzi ostrzał z czołgów, artylerii lufowej i odrzutowej” –informowano.

„W ciągu bieżącej doby lotnictwo ukraińskie przeprowadziło 6 nalotów na wroga: trzy na rejony koncentracji personelu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz trzy na pozycje przeciwlotniczych systemów rakietowych. W tym samym czasie jednostki Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Obrony Terytorialnej uderzyły w dwa punkty kontrolne, magazyn amunicji, rejon koncentracji personelu i broni przeciwlotniczej oraz 2 inne ważne obiekty okupantów” – przekazał sztab generalny ukraińskiej armii.

