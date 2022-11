Ważna decyzja NATO. „Rosja państwem terrorystycznym”

– Zgromadzenie Parlamentarne NATO wezwało do powołania specjalnego Międzynarodowego Trybunału ds. Rosyjskiej Agresji i uznało je za państwo terrorystyczne. Wszystkie 30 krajów NATO poparło propozycje naszej delegacji. Taki trybunał umożliwi skazanie nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni wojennych, ale także najwyższego kierownictwa Federacji Rosyjskiej. Uchwała została wysłana do rządów i parlamentów wszystkich państw członkowskich NATO – powiedział Czerniew.

Wojna w Ukrainie. NATO uznało Rosję za państwo terrorystyczne

Zaznaczył, że rezolucja zawiera szereg ważnych decyzji dla Ukrainy. – Rozmawialiśmy o zwiększeniu dostaw broni na Ukrainę, wypracowaniu konkretnych kroków na rzecz przystąpienia Ukrainy do NATO, stworzeniu mechanizmu ściągania reparacji od Federacji Rosyjskiej za szkody wyrządzone Ukrainie – przekazał szef stałej delegacji Ukrainy przy NATO

Rezolucja zawiera również zasadę, że NATO będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odmówił negocjacji z Rosją do czasu zakończenia przez nią wojny w Ukrainie. Powiedział to na Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Madrycie. – Dopóki Rosja będzie zachowywać się w ten sposób wobec Ukrainy, nie będziemy w stanie zbudować sensownego dialogu – powiedział Stoltenberg.

Zła wiadomość dla Władimira Putina. Państwa NATO podjęły decyzję

Agencja Unian przypomina, że 11 sierpnia Sejm Łotwy uznał Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm. W związku z tym UE zaapelowała o zaostrzenie sankcji wobec Moskwy, w tym o wydawanie wiz obywatelom Rosji i Białorusi. Z kolei 15 września amerykańscy senatorowie poparli rezolucję uznającą Rosję za sponsora terroryzmu w związku ze zbrodniami w Czeczenii, Gruzji, Syrii i w Ukrainie.

W odpowiedzi na ten ruch rosyjskie MSZ zagroziło zerwaniem stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi w przypadku uznania Rosji za „państwowego sponsora terroryzmu”. W listopadzie czescy posłowie uznali reżim polityczny Rosji za terrorystyczny.

