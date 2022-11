Rosyjski kolaborant złapany przez Ukraińców. Działał w Chersoniu

Pseudoreferenda odbyły się między 23 a 27 września w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. W dwóch pierwszych na karcie do głosowania znalazło się tylko pytanie o przystąpieniu do Rosji. Z kolei w obwodach chersońskim i zaporoskim dodatkowo umieszczono pytania o wyjściu z Ukrainy i stworzeniu niepodległego państwa, która ma przyłączyć się do Rosji.

Rosjanie i ich kolaboranci na wiele różnych sposobów zmuszali mieszkańców okupowanych terenów do głosowania. Jednego z nich SBU zatrzymała w wyzwolonym niedawno Chersonu. Jak informuje „Ukraińska Prawda”, według SBU mężczyzna był przedstawicielem „komisji wyborczej”, która na zlecenie Rosjan miała zorganizować i przeprowadzić pseudoreferendum.

Mężczyzna miał chodzić po blokach w jednej z dzielnic i wymuszać głosy za przystąpieniem do Rosji. W razie oporu groził przemocą i wzywał uzbrojonych wojskowych. Następnie przekazywał tak oddane „głosy” miejscowej administracji. „Według śledztwa mężczyzna już na początku inwazji na pełną skalę wspierał rosyjskich okupantów i współpracował z nimi” – czytamy dalej. Teraz grozi mu 10 lat więzienia.

Zdecydowane oświadczenie Rady Europejskiej

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył pod koniec września, że wyniki pseudoreferendów przeprowadzonych na okupowanych terytoriach Ukrainy są „ostateczne”. Oświadczenie w tej sprawie wydała wówczas Rada Europejska, która zaapelowała do wszystkich państw o odrzucenie decyzji Putina. Podkreślono, że Unia Europejska nigdy nie uzna „referendów”, które „Rosja wymyśliła jako pretekst do dalszego naruszania niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ani ich sfałszowanych i nielegalnych wyników”.

