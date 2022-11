Wojna w Ukrainie. „Niemcy muszą być przygotowane na eskalację"

- W obliczu rozwoju wojny, widocznych i narastających niepowodzeń Rosji… musimy być gotowi na eskalację – powiedział Scholz na konferencji w Berlinie, której gospodarzem była gazeta Sueddeutsche Zeitung. Dodał, że ma na myśli między innymi zniszczenia infrastruktury.

Kanclerz Niemiec powiedział, że jego niedawna podróż do Chin była warta choćby tego, żeby przedstawić wspólne stanowisko obu krajów przeciwko użyciu broni jądrowej. Scholz mówił też, ze fundusz obrony Niemiec w wysokości 100 miliardów euro, ogłoszony w następstwie rosyjskiej inwazji, był wynikiem wyciągniętej lekcji na temat gromadzenia zapasów obronnych niemieckiej armii.

Wojna w Ukrainie. Szef Ukrenergo o kolosalnych zniszczeniach

Także we wtorek szef krajowego operatora ukraińskiej sieci energetycznej Ukrenergo powiedział, że zakłady energetyczne tego kraju poniosły „kolosalne” szkody w wyniku rosyjskich ataków. Wołodymyr Kudrycki mówił, że jego firma chce mieć pewność, że Ukraińcy będą mogli pozostać w kraju przez zimę.

Wcześniej wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zaapelowała do mieszkańców obwodu chersońskiego, żeby ewakuowali się na zimę – do Krzywego Rogu, Mikołajowa i Odessy, z możliwością dalszej ewakuacji do Kirowogradu, Chmielnickiego lub zachodnich regionów Ukrainy. Podkreśliła, że jej apel dotyczy w szczególności kobiet z dziećmi, osób starszych, chorych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko poinformował, że Rosja nie rezygnuje z mobilizacji i planuje powołać nawet 700 000 żołnierzy w ramach jej drugiej tury. We wrześniu Władimir Putin zarządził częściową mobilizację w Rosji, aby „zapewnić bezpieczeństwo naszemu narodowi i mieszkańcom wyzwolonych terytoriów”.

