Brytyjski wywiad o nowym zagrożeniu dla Floty Czarnomorskiej. „Okręty stosunkowo bezbronne”

Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało na Twitterze kolejny codzienny komunikat dotyczący wojny w Ukrainie. Raport przygotowany na podstawie informacji wywiadowczych nawiązuje do ataków na terytorium Rosji, do którego doszło w Noworosyjsku.

Brytyjski wywiad po ataku na rosyjski port: To może osłabić wpływy Rosji na Morzu Czarnym

Brytyjczycy, powołując się na ukraińskie i rosyjskie media, przypominają, że 18 listopada miał miejsce atak na terminal naftowy w porcie Noworosyjsk na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego. W pobliżu tego miejsca znajduje się główna baza rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

„Flota Czarnomorska przeniosła wiele swoich operacji okrętów podwodnych do Noworsyjska po tym, jak jej baza w Sewastopolu na okupowanym Krymie została latem zaatakowana przez Ukrainę. Rosyjscy dowódcy będą prawdopodobnie zaniepokojeni zagrożeniami dla noworosyjskiej flotylli okrętów desantowych” – czytamy w raporcie. „Okręty te bez eskorty są stosunkowo bezbronne i odgrywają ważniejszą rolę w zaopatrywaniu sił rosyjskich na Ukrainie od czasu uszkodzenia mostu Kerczeńskiego w październiku” – dodano.

Jak podkreśla brytyjski wywiad, szczegóły tego incydentu nie zostały jeszcze ujawnione.

„Jednak jakakolwiek demonstracja zdolności Ukrainy do zagrożenia Noworsyjska byłaby z dużym prawdopodobieństwem kolejnym strategicznym wyzwaniem dla Floty Czarnomorskiej” – czytamy. „Doprowadziłoby to również do dalszego osłabienia i tak już ograniczonych wpływów morskich Rosji na Morzu Czarnym” – wskazują Brytyjczycy.

