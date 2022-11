NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Wystrzały na Krymie, będzie druga fala mobilizacji?

Wojna w Ukrainie trwa od 273 dni. Rosja przeprowadziła ataki rakietowe na obwód zaporoski. Pociski trafiły w oddział położniczy a w wyniku ostrzału zginęło co najmniej jedno dziecko. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że Rosja szykuje się do drugiej fali mobilizacji. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Źródło: WPROST.pl