Nie będzie negocjacji Ukraina-Rosja. „Możemy wam to przeliterować”

Temat negocjacji pomiędzy Ukrainą a Rosją pojawia się w ostatnim czasie ze wzmożoną częstotliwością. Mychajło Podolak w jednym z niedawnych wywiadów wskazał „wstępny i kluczowy” warunek, który może doprowadzić do procesu negocjacyjnego z Rosją. Doradca Wołodymyra Zełenskiego podkreślił, że strona ukraińska nie zamierza rozmawiać o rosyjskim ultimatum.

Wojna w Ukrainie. Zdecydowana odpowiedź na rosyjski ostrzał

W ubiegłym tygodniu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby podkreślał, że nikt w Stanach Zjednoczonych „nie naciska ani nie pogania prezydenta Zełenskiego”, by zasiadł do stołu negocjacyjnego. – Prezydent Zełenski decyduje, czy i kiedy jest gotowy do negocjacji – stwierdził.

W środę, 23 listopada, w Kijowie i wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Po godzinie 14:00 w stolicy rozległa się seria głośnych eksplozji, w niektórych dzielnicach z okien wyleciały szyby. Na zmasowany ostrzał, jakie Rosjanie przeprowadzili na terytorium Ukrainy zdecydowanie odpowiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Maleje szansa na negocjacje. „Jedynym pragnieniem jest zniszczenie ruskiego potwora”

„Jedynym pragnieniem jest zniszczenie ruskiego potwora. Negocjacje z państwem terrorystycznym są możliwe tylko na muszce Sił Obronnych Ukrainy” – podkreślił Daniłow i zapewnił, że nic nie zmusi Ukrainy do zasiadania do stołu negocjacyjnego na warunkach rosyjskich.

„Bezwarunkowe rozbrojenie nuklearne jest warunkiem powojennych porozumień Ukrainy i świata z nowym kierownictwem Federacji Rosyjskiej lub innych państw, które powstaną na jej terytorium” – napisał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. „Możemy wam to przeliterować. Żadne z waszych działań nie przybliża was do negocjacji ani o milimetr, ani o krok” – podkreślił.

Wyłączono bloki wielu ukraińskich elektrowni. Działa zasilanie awaryjne

Mer Kijowa o czarnym scenariuszu. „Wtedy trzeba będzie ewakuować część miasta”