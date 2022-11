Zełenski wystąpił przed Radą Bezpieczeństwa ONZ. Rosja oburzona

W środę 23 listopada na prośbę prezydenta Ukrainy odbyło się pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie ostatnich rosyjskich ataków na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zdalnie zabrał głos przed zgromadzonymi przedstawicielami państw, co zostało skrytykowane przez rosyjskiego przedstawiciela.

Zełenski zaapelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ. „Nie możemy być zakładnikami terrorysty”

W swoim przemówieniu do Rady Bezpieczeństwa Zełenski apelował o podjęcie działań w celu powstrzymania rosyjskich nalotów wymierzonych w infrastrukturę krytyczną, które po raz kolejny pogrążyły ukraińskie miasta w ciemności i chłodzie.

– Dzisiaj, w ciągu tylko jednego dnia, wystrzelono w nas 70 pocisków. To formuła rosyjskiego terroru – powiedział Zełenski za pomocą połączenia wideo do członków rady zgromadzonych w Nowym Jorku. Ukraiński prezydent podkreślił, że trafione zostały szpitale, szkoły, infrastruktura transportowa i obszary mieszkalne.

Ukraiński prezydent wezwał Radę do „bardzo stanowczej reakcji”, co jest o tyle niemożliwe, że Rosja ma prawo weta. Dlatego Zełenski wezwał do pozbawienia jej takiego prawa.

– Nie możemy być zakładnikami jednego międzynarodowego terrorysty – stwierdził. – Rosja robi wszystko, aby generator energii był potężniejszym narzędziem niż Karta Narodów Zjednoczonych. Potrzebujemy waszych decyzji – dodał.

Rosja oburzona wystąpieniem Zełenskiego. Twierdzi, że jest sprzeczne z zasadami

Jak podaje Reuters, amerykańska ambasador przy ONZ Linda Thomas-Greenfield oceniła, że Putin „wyraźnie wykorzystuje zimę jako broń, aby zadać ogromne cierpienia narodowi ukraińskiemu”.

Z kolei rosyjski ambasador Wasilij Nebenzia skarżył się, że przemówienie Zełenskiego za pośrednictwem wideołącza jest sprzeczne z zasadami rady. Z kolei wezwania Ukrainy nazwał „lekkomyślnymi groźbami i ultimatum” jej i jej sojuszników z Zachodu.

Nebenzia przekonywał, że zniszczenia, o których mówi Ukraina, zostały spowodowane przez rakiety wystrzelone w kierunku rosyjskich pocisków przez systemy obrony powietrznej Ukrainy. Wezwał Zachód do zaprzestania zaopatrywania Ukrainy w pociski do tych systemów.

