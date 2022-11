Chersoń znów pod rosyjskim ostrzałem. Są ofiary wśród cywilów

O ostrzale w Chersoniu poinformował w piątek we wpisie na Telegramie wiceprzewodniczący rady obwodowej miasta Jurij Sobolewski. Przekazał też, że są ofiary wśród ludności cywilnej. „Orkowie, spłoniecie w piekle! Wasza zgniła terrorystyczna dusza nigdzie nie znajdzie spokoju!” – napisał Sobolewski.

Ukrinform informuje, że w czwartek Rosjanie ostrzelali terytorium obwodu chersońskiego 49 razy. W wyniku ostrzałów zginęło 10 osób, a 54 zostały ranne. Agencja wskazuje, że rosyjska armia celuje w dzielnice mieszkalne miasta, starając się wyrządzić jak największe szkody w infrastrukturze i wśród ludności cywilnej.

Wojna w Ukrainie. Trudna sytuacja w Chersoniu

Z kolei szef władz obwodowych Jarosław Januszewicz przekazał w piątek, że w związku z „ciągłym rosyjskim ostrzałem” pacjenci szpitali w Chersoniu są ewakuowani do innych miast. Między innymi dzieci leczone w szpitalu klinicznym zostały przewiezione do Mikołajewa.

Kilka dni temu wicepremier Iryna Wereszczuk zaapelowała do mieszkańców obwodu chersońskiego, aby ewakuowali się na zimę do bezpieczniejszych regionów kraju. „Rząd oferuje bezpłatną ewakuację do Krzywego Rogu, Mikołajowa i Odessy, z możliwością dalszej ewakuacji do Kirowogradu, Chmielnickiego lub zachodnich regionów Ukrainy” – napisała na Telegramie Iryna Wereszczuk. Podkreśliła, że jej apel dotyczy w szczególności kobiet z dziećmi, osób starszych, chorych oraz osób z niepełnosprawnościami. „Przesiedlonym zapewnione zostanie bezpłatne zakwaterowanie w schroniskach, pomoc humanitarna, wyżywienie i pomoc medyczna. Udzielona zostanie również pomoc w wydaniu zaświadczenia o przesiedleńcu wewnętrznym oraz pomoc finansowa ze strony organizacji państwowych i międzynarodowych” – zapewniła Wereszczuk.

Kolejny zmasowany ostrzał Ukrainy

23 listopada rosyjska armia ponownie rozpoczęła zmasowany ostrzał Ukrainy. Rosjanie uderzyli w między innymi w dzielnicę mieszkaniową i obiekty infrastruktury krytycznej w Kijowie. W wielu miejscach doszło do przerw w dostawach prądu, wody i ogrzewania.

Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Volker Turk poinformował, że w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę cywilną na Ukrainie od października zginęło co najmniej 77 cywilów.

