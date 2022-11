Zełenska wierzy, że Rosjanie nie złamią społeczeństwa Ukrainy. „Jesteśmy gotowi to znieść”

Brytyjska telewizja BBC opublikowała wywiad z żoną prezydenta Ukrainy – Ołeną Zełenską. Rozmowa została poświęcona w znacznej części skutkom zmasowanych ostrzałów rakietowych Ukrainy, które Rosja przeprowadziła w tym tygodniu.

„Przeszliśmy tak wiele strasznych wyzwań”

Przypomnijmy, że celem ostrzałów jest ukraińska infrastruktura energetyczna, np. elektrociepłownie. Na skutek zniszczeń miliony Ukraińców borykają się z brakiem dostaw prądu i ogrzewania do swoich domów. Co gorsza, w wielu regionach Ukrainy nadeszły już pierwsze mrozy.

Zełenska wyraziła nadzieję, że ukraińskie społeczeństwo przetrwa nadchodzącą zimę i będzie wciąż będzie stawiać opór przeciwko rosyjskim najeźdźcom. Podkreśliła, że „bez zwycięstwa nie może być pokoju”.

– Jesteśmy gotowi to znieść. Przeszliśmy tak wiele strasznych wyzwań, widzieliśmy tak wiele ofiar, tyle zniszczeń, że przerwy w dostawie prądu nie są najgorszą rzeczą, jaka nam się przytrafiła – skomentowała Pierwsza Dama Ukrainy.

Ukraińcy marzą o wejściu do Unii Europejskiej

Zwróciła uwagę, że niedawno opublikowano wyniki ważnego sondażu. Aż ok. 90 proc. Ukraińców zadeklarowało, że jest gotowych żyć z niedoborem prądu przez nawet dwa-trzy lata, jeśli w zamian za to ich kraj zostanie przyjęty do Unii Europejskiej. Pierwsza Dama Ukrainy uważa, że dzięki wojnie „Ukraińcy staną się silniejsi”.

– Łatwo jest przebiec maraton, kiedy wiesz, ile jest kilometrów (...) Czasami może to być bardzo trudne, ale pojawiają się nowe emocje, które pomagają nam się trzymać – tłumaczyła Zełenska.

„To nie jest tylko wojna na Ukrainie”

Zełenska została zapytana, czy podczas rozmów z zagranicznymi przywódcami wyczuwa w nich „zmęczenie” rosyjską napaścią, która na całym świecie wywołała wzrost cen energii i żywności. Jej zdaniem, światowa publiczna coraz bardziej wspiera Ukrainę, widząc kolejne dowody rosyjskich okrucieństw.

– Nie wydaje mi się, żeby byli nami zmęczeni. Wszyscy rozumieją, że to nie jest tylko wojna na Ukrainie. To wojna światopoglądowa (...) Nie możemy zdradzić tych, którzy są teraz na terytoriach okupowanych. Nie możemy zostawić ludzi, którzy czekają na wyzwolenie – dodała Zełenska.

