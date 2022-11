Łukaszenka bawi się w geopolityka. „USA chcą położyć Europę jednym ciosem”

Według Aleksandra Łukaszenki główną przeszkodzę na drodze do negocjacji między Rosją a Ukrainą stanowią Stany Zjednoczone. Samozwańczy prezydent Białorusi stwierdził, że „amerykańskie władze przygotowały demoniczny plan, dzięki któremu chcą zdobyć panowanie nad światem”.

Na antenie prokremlowskiej telewizji Rossija-1 białoruski przywódca tłumaczył dziennikarzowi Pawłowi Zarubinowi, że „Stany Zjednoczone chcą zdeptać Rosję i zbliżyć się do Chin”. Według polityka „Amerykanom wcale nie zależy na wolnej i suwerennej Ukrainie – traktują to państwo jedynie jako pionka w swojej grze”. – Stany Zjednoczone chcą jednym ciosem położyć całą Europę. To oni zabronili władzom Ukrainy podejmowania negocjacji z Rosją. Oni zrobią wszystko co tylko w ich mocy, aby zbliżyć się do Chin – ocenił.

