Łukaszenka bawi się w geopolityka. „USA chcą położyć Europę jednym ciosem”

Według Aleksandra Łukaszenki główną przeszkodzę na drodze do negocjacji między Rosją a Ukrainą stanowią Stany Zjednoczone. Samozwańczy prezydent Białorusi stwierdził, że „amerykańskie władze przygotowały demoniczny plan, dzięki któremu chcą zdobyć panowanie nad światem”.

Na antenie prokremlowskiej telewizji Rossija-1 białoruski przywódca tłumaczył dziennikarzowi Pawłowi Zarubinowi, że „Stany Zjednoczone chcą zdeptać Rosję i zbliżyć się do Chin”. Według polityka „Amerykanom wcale nie zależy na wolnej i suwerennej Ukrainie – traktują to państwo jedynie jako pionka w swojej grze”. – Stany Zjednoczone chcą jednym ciosem położyć całą Europę. To oni zabronili władzom Ukrainy podejmowania negocjacji z Rosją. Oni zrobią wszystko co tylko w ich mocy, aby zbliżyć się do Chin – ocenił.

Przedstawiciele Ukrainy i Rosji spotkali się w Abu Zabi

24 listopada agencja Reutera przekazała, że dzięki mediacji ze strony przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 17 listopada doszło do rozmów na linii Ukraina-Rosja.

Delegacje z Rosji i Ukrainy miały poruszyć przede wszystkim kwestię wznowienia eksportu rosyjskiego amoniaku ukraińskimi gazociągami. W zamian Rosjanie mieli zaoferować wymianę jeńców, która objęłaby dużą liczbę ukraińskich i rosyjskich jeńców wojennych. Taką informację miał agencji przekazać ukraiński ambasador w Turcji. Wasyl Bodnar podkreślił, że uwolnienie ukraińskich jeńców jest częścią negocjacji ws. wznowienia eksportu rosyjskiego amoniaku.

Źródła Reutersa nie podają, na jakim etapie zakończyły się rosyjsko-ukraińskie rozmowy. Ministerstwo spraw zagranicznych ZEA, a także resortu obrony Rosji i Ukrainy nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.

Czytaj też:

„Nagła” śmierć białoruskiego ministra. „Krążą pogłoski, że mógł zostać otruty”Czytaj też:

Rosja chce „zlikwidować Łukaszenkę”? Sensacyjne doniesienia amerykańskich ekspertów