NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Władimir Putin zdał sobie z tego sprawę. Ukraińcy wiedzą, czego boją się Rosjanie

Co najmniej 9 razy w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie samoloty transportowe kursowały na trasie Rosja-Chiny. Ukraiński portal militarny Express-Defence twierdzi, że z Państwa Środka jest transportowana broń;



Aleksandr Łukaszenka w rozmowie z prokremlowską telewizją pokusił się o nakreślenie możliwych scenariuszy na przyszłość w kontekście wojny z Ukrainą. Białoruski dyktator stwierdził m.in. że to Stany Zjednoczone nie zgadzają się na podjęcie negocjacji z Rosją;



Na profilach Mateusza Morawieckiego opublikowano nagranie rozmowy premiera i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. „Ukraino, zawsze będziemy was wspierać” – zapewnia szef polskiego rządu;



W Rosji i na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy przygotowywana jest nowa fala tajnej mobilizacji – informuje sztab generalny ukraińskiej armii;



Od niedzieli w Kijowie spodziewane są intensywne opady śniegu, a temperatura zarówno w dzień jak i w nocy będzie utrzymywać się poniżej zera. Tymczasem po ostatnich ostrzałach dokonanych przez rosyjską armię miliony mieszkańców stolicy Ukrainy i okolic nie mają dostępu do prądu i ogrzewania – zwraca uwagę Reuters;



Rosyjska armia przegrupowuje siły, by wzmocnić jednostki na kierunku łymańskim, awdijiwskim i nowopawliwskim – wskazuje w najnowszym komunikacie sztab generalny ukraińskich Sił Zbrojnych;



Z doniesień amerykańskiego think tanku Robert Lansing Institute for Global Threats and Democracies Studies wynika, że władze Rosji chcą „w sposób radykalny rozwiązać kwestię zaangażowania Białorusi w wojnę w Ukrainie”. Jeśli sugerowany plan wszedłby w życie, oznaczałby koniec przywództwa Aleksandra Łukaszenki.



Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje z 28 listopada 2022 r.