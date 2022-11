Pieskow odpowiada na propozycję papieża ws. mediacji i atakuje Ukrainę. „Uniemożliwia to stanowisko Kijowa”

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do propozycji papieża Franciszka, by Watykan pełnił rolę mediatora w negocjacjach między Rosją a Ukrainą. – Z zadowoleniem przyjmujemy taką wolę polityczną, ale (...) uniemożliwia to stanowisko Kijowa – stwierdził Pieskow.

Przypomnijmy: 18 listopada, we włoskim dzienniki „La Stampa” ukazał się wywiad z papieżem Franciszkiem. Watykan wcieli się w rolę mediatora? Ojciec Święty oświadczył, że Watykan zgłasza gotowość do pełnienia roli mediatora w negocjacjach między Rosją a Ukrainą. Warto wspomnieć, że w październiku po raz pierwszy zaapelował bezpośrednio do Władimira Putina o zatrzymanie „spirali przemocy i śmierci” na Ukrainie. – Jesteśmy zaangażowani w udzielanie pomocy humanitarnej mieszkańcom cierpiącej Ukrainy, którą noszę w sercu wraz z ich cierpieniem. Ponadto staramy się rozwijać sieć relacji, która ułatwi zbliżenie między stronami w celu znalezienia rozwiązania. Ponadto Stolica Apostolska robi to, co musi, aby pomóc więźniom – tłumaczył papież Franciszek. Cyniczny komentarz Pieskowa W poniedziałek, 28 listopada, do propozycji wcielenia się Watykanu w rolę mediatora odniósł się Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Putina. Pieskow pozytywnie ocenił tę inicjatywę, jednak stwierdził, że – zdaniem Rosji – prowadzenie negocjacji jest niemożliwe. – Wiemy, że wielu zagranicznych mężów stanu i wiele państw deklaruje gotowość przedstawienia swojego programu. Oczywiście z zadowoleniem przyjmujemy taką wolę polityczną, ale w sytuacji, którą mamy teraz de facto i de iure po stronie ukraińskiej, takie rozmowy nie mogą zostać rozpoczęte. Uniemożliwia to stanowisko Kijowa – stwierdził Pieskow. Jasny warunek ze strony Ukrainy Przypomnimy, że Ukraina wykluczyła możliwość prowadzenia negocjacji po przeprowadzeniu przez Rosję pseudoreferendów na okupowanych terytoriach i bezprawnej aneksji części obwodów chersońskiego, zaporoskiego, ługańskiego i donieckiego. – Jeśli chcą negocjować, muszą wycofać się z naszego terytorium i zostawić nam naszą ziemię w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową w 1991 r. Wówczas Ukraina powie w jakim formacie i z kim jest gotowa rozmawiać – tłumaczył pod koniec października prezydent Wołodymyr Zełenski. Czytaj też:

