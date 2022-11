NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Putin miał planować użycie broni jądrowej. „Decyzja mogła zostać zablokowana”

Z ustaleń agencji Reutera wynika, że od początku wojny w Ukrainie tylko raz została wykorzystana specjalna linia komunikacyjna pomiędzy przedstawicielami rosyjskich i amerykańskich sił zbrojnych;



Przy okazji wojny w Ukrainie wyszło na jaw, jak głęboko rosyjskie służby przeniknęły świat nauki na Zachodzie. Dlaczego Rosjanie znajdują chętnych do współpracy?



Kolejny zwrot w sprawie propozycji złożonej Polsce przez Niemcy. Mateusz Morawiecki zadeklarował, że władze rozważą wariant przyjęcia niemieckich zestawów Patriot, jeśli Niemcy nie przekażą ich Ukrainie.



07:25 Siły rosyjskie prawdopodobnie przygotowują się do rozpoczęcia nowej fali uderzeń rakietowych w nadchodzącym tygodniu - wynika z najnowszego raportu Instytutu Badań nad Wojną



twitter.com 07:23 Zamiast sklepów H&M w Rosji zostaną otwarte butiki rodzimych marek - donosi niezależny portal Meduza 07:11 Ministrowie krajów NATO będą we wtorek rozmawiać o dalszej pomocy dla Ukrainy 07:09 Wołodymyr Zełenski i Witalij Kliczko po raz pierwszy o rozpoczęcia wojny publicznie się pokłócili. Konflikt pomiędzy prezydentem Ukrainy i merem Kijowa rozpoczął się jeszcze w czasach pokoju.



Pierwsze takie wydarzenie od początku wojny. Publiczna kłótnia prezydenta Ukrainy i mera Kijowa 06:49 Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie wojsko wystrzeliło 258 razy w zamieszkałe przez Ukraińców obszary obwodu chersońskiego. 06:43 Po pierwszych niepowodzeniach armii rosyjskiej urzędnicy dyskutowali o możliwości użycia przez prezydenta Rosji Władimira Putina broni jądrowej w wojnie z Ukrainą - twierdzi amerykański Newsweek 06:40 Mychajło Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, obiecał dziennikarzom, że za pół roku będzie nadawał na żywo z telewizji na zaanektowanym przez Rosję Krymie 06:31 W nocy 29 listopada rosyjskie wojska najeźdźcze uderzyły rakietami w Dniepr - donosi agencja Unian



Okupanci wystrzelili w nocy kilka rakiet na miasto, a w miejscu uderzenia wybuchł pożar – poinformował na swoim kanale Telegram szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn Rezniczenko 06:22 We wtorek sekretarz stanu USA Anthony Blinken ogłosi nową pomoc dla odbudowy ukraińskiego przemysłu energetycznego w obliczu rosyjskich ostrzałów - donosi Reuters 06:11 Rosyjscy okupanci przemieszczali się na południe od Bachmutu w obwodzie donieckim. Jednak ich twierdzenia o „sukcesie” są mało prawdziwe, ponieważ nadal nie będą w stanie otoczyć miasta - informuje ISW

Boeing chce dostarczyć Ukrainie pociski o zasięgu 150 km. Decyzja w rękach PentagonuCzytaj też:

Ukraiński żołnierz z przesłaniem dla mam „Zjadłem, założyłem czapkę. Będziemy grzeczni!”