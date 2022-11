NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Nowa pomoc od USA i NATO, Zacharowa poucza papieża

Wojna w Ukrainie trwa od 279 dni. – Będziemy przesyłać więcej wsparcia do Ukrainy — obiecał we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Antony Blinken ogłosił, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie 53 mln dolarów na zakup sprzętu do sieci energetycznej.

Źródło: WPROST.pl