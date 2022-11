Dmitrij Pieskow stwierdził, że na obecnym etapie niemożliwe jest prowadzenie rozmów między stroną rosyjską a ukraińską. Rzecznik Kremla winą obarczył broniące się przed rosyjską agresją państwo.



– Rosja nie ma prawa weta – powiedział Jens Stoltenberg, odnosząc się do możliwości rozszerzenia NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego wspomniał także o Ukrainie.



Według byłego dowódcy wojsk NATO w Europie Jamesa Stavridisa przywódcy państw NATO mają wracać do pomysłu przekazania myśliwców ukraińskiej armii. W grę mają wchodzić radzieckie myśliwce MiG-29 lub amerykańskie F-16.



– Czy rząd już postanowił, że niemieckie antyrakiety nie będą broniły życia Polaków – takie pytania od dziennikarzy padały na wtorkowej konferencji Mateusza Morawieckiego. Premier w kwestii Patriotów powtarzał znane już stanowisko rządu.

06:54 Rosyjski Kartsev Institute of Computing ogłosił, że w przyszłym roku rozpocznie produkcję nowego drona przeznaczonego do rozpraszania tłumów - poinformowała państwowa agencja informacyjna TASS 06:41 USA rozważają możliwość wysłania do Ukrainy systemów obrony przeciwrakietowej Patriot, aby zapewnić odporność kraju na rosyjskie ataki - pisze CNN 06:31 Na tymczasowo okupowanych terenach południowej Ukrainy okupanci zmuszają okolicznych mieszkańców do posyłania dzieci do rosyjskich szkół - donosi Ukraińska Prawda 06:24 W nocy 30 listopada w rejonie surażskim w obwodzie briańskim zapaliły się zbiorniki z produktami ropopochodnymi, powiedział gubernator obwodu Aleksander Bogomaz.



Powierzchnia pożaru, według urzędnika, wyniosła 1800 metrów kwadratowych. Nie podano, co było jego przyczyną. 06:28 Administracja prezydenta USA Joe Bidena rozważa, czy uznać Grupę Wagnera za organizację terrorystyczną - informuje Bloomberg, powołując się na dwa źródła Według rosyjskiego urzędnika ds. bezpieczeństwa NATO „łatwo zapomniało” o tym, co zrobiło na całym świecie, w tym organizowaniu zamachów stanu i obalaniu legalnych przywódców państw. Wydaje się, że organizacja i jej kierownictwo zapomniały również o licznych ofiarach wśród ludności cywilnej, spowodowanych jej operacjami i dostawami broni dla ekstremistycznych reżimów - dodał Miedwiediew. 06:19 Cywilizowany świat nie potrzebuje NATO, „organizacji przestępczej”, której państwa członkowskie stanowią zaledwie około 12% światowej populacji, powiedział we wtorek wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez agencję TASS

