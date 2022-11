Rosja obawia się niepokojów społecznych. Sfrustrowany wojną tłum pomogą rozproszyć „Szerszenie”

Rosyjski Kartsev Institute of Computing ogłosił, że w przyszłym roku rozpocznie produkcję nowego drona przeznaczonego do rozpraszania tłumów – poinformowała państwowa agencja informacyjna TASS. „Szerszeń” to dron, który ma wykorzystywać zarówno ultradźwięki, jak i infradźwięki do rozpraszania tłumów. Będzie przeznaczony do zapewniania bezpieczeństwa w kraju.

Wojna w Ukrainie. Rosja wyprodukuje własne drony

The Moscow Times zwraca uwagę, że ten ruch może sygnalizować rosnące obawy elit kraju wybuchem niepokojów społecznych, w miarę narastania frustracji z powodu międzynarodowej izolacji Rosji i nakładania przez Zachód kolejnych sankcji za wojnę w Ukrainie.

„Planujemy rozpocząć seryjną produkcję Szerszenia po Nowym Roku. Od połowy grudnia do stycznia będziemy już mogli pokazać heksakopter w akcji” – twierdzi Witalij Dołgow, kierownik laboratorium Instytutu Badawczego Pojazdów Bezzałogowych.

Jednak ultradźwięki to nie jedyna „broń”, w jaką wyposażony będzie dron. Zdaniem twórców ma on być również „zdolny do walki”. Choć nie wiadomo, w jaki sposób ma „walczyć” ze społeczeństwem, to wiadomo, że będzie w stanie zbierać dane wywiadowcze za pomocą kamery i zagłuszać radary.

Rosnąca popularność dronów w wojnie w Ukrainie

Portal zwraca uwagę, że produkcja rusza w czasie znacznego wykorzystania tego typu urządzeń przez obie strony w toczącej się wojnie w Ukrainie, która w coraz większym stopniu jest kształtowana przez nieuzbrojone statki powietrzne.

Wcześniej w listopadzie Iran przyznał się do dostarczenia Rosji „niewielkiej liczby” dronów Shahed-136, które według Kijowa zostały użyte do namierzenia jego infrastruktury energetycznej. Oprócz dziesiątek komercyjnych dronów, siły rosyjskie używały produkowanych w kraju dronów Forpost i dronów uderzeniowych Inokhodets w trwającym od lutego konflikcie.

