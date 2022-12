NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Analitycy nie mają wątpliwości: Rosja nie wyciągnęła żadnych wniosków

W Londynie doszło do spotkania Ołeny Zełenskiej z królem Karolem III . Pierwsza Dama Ukrainy podczas przemówienia nawiązała do sytuacji w swojej ojczyźnie.





Niezależny, rosyjski serwis Meduza ujawnił wyniki najnowszego, tajnego sondażu przeprowadzonego przez Federalną Służbę Ochrony Federacji Rosyjskiej na wewnętrzy użytek Kremla. Z badania wynika, że tylko 25 proc. Rosjan opowiada się za kontynuowaniem wojny z Ukrainą.

07:51 Szef ukraińskiego MONZ Ołeksij Reznikow podziękował posłom Bundestagu - niższej izbie parlamentu Niemiec - za decyzję ws. Hołodomoru.



Przypomnijmy, że chodzi klęskę głodu na Ukrainie w latach 1932-1933, której ofiarą padło kilka milionów osób.



Głód został sztucznie wywołany przez władze Związku Radzieckiego. Jego celem było złamanie oporu ukraińskiego społeczeństwa przed komunistyczną dyktaturą Moskwy.



„Dziękujemy Bundestagowi za uznanie Hołodomoru z lat 1932-1933 za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Bo to jest fakt. Czekamy na uznanie Rosji za państwo terrorystyczne. Bo to też jest fakt” - napisał Reznikow.



twitter.com 07:41 Rosja rozpoczęła proces tworzenia „systemu sądownictwa” na okupowanych terytoriach Ukrainy.



Ukraińskie Centrum Narodowego Oporu podkreśla, że zgodnie z prawem międzynarodowym wyroki i postanowienia tych sądów nie będą mieć mocy prawnej. 07:36 Rosyjskie MSW umieściło pochodzącego z Moskwy prawnika Ilję Nowikowa na liście poszukiwanych.



Nowikow podejmował się obrony w procesach Fundacji Antykorupcyjnej, organizacji praw człowieka Memoriał, a także ukraińskiej pilot Nadii Sawczenko.



twitter.com 07:21 Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że rozpoczęło „współpracę z europejskimi i ukraińskimi partnerami”, której celem jest utworzenie specjalnego, międzynarodowego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie. 07:15 Hiszpańska firma zbrojeniowa Instalaza, która produkuje broń m.in. dla Ukrainy, otrzymała w ubiegłą środę przesyłkę z ładunkiem wybuchowym.



Z informacji portalu El Periodico wynika, że koperta była podobna do tej, którą otrzymała w środę ambasada Ukrainy w Hiszpanii.



Wybuch w ambasadzie Ukrainy w Madrycie. „Bomba w liście” 06:40 Stany Zjednoczone podpisały kontrakt na produkcję sześciu systemów obrony powietrznej NASAMS dla Ukrainy za 1,2 miliarda dolarów. 06:35 Niemiecki parlament większością głosów poparł rezolucję uznającą Hołodomor za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Posłowie lewicy i skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec wstrzymali się od głosu. 06;21 Rosyjska armia, zdaniem analityków ISW, nie wyciągnęła wniosków, dlatego w walkach wokół miasta Bachmut ponosi straty i wyczerpuje własne siły 06:12 Rosyjscy urzędnicy nadal prowadzą działania dotyczące częściowej mobilizacji - twierdzą analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW)

